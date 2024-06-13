سلطة وادي الأردن تدعو المزارعين لاتخاذ الاحتياطات في ظل ارتفاع درجات الحرارة

حذر أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة الأخوة المواطنين والمزارعين ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة في ظل الارتفاع الملحوظ على درجات الحرارة وأثرها على المزروعات وخاصة في غور الأردن وذلك انسجاماً مع خطة الطوارئ المعدة من قبل سلطة وادي الأردن لمواجهة الظروف الجوية الطارئة في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، داعيا الى اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على المزروعات وضرورة ري مزروعاتهم خلال ساعات الصباح الباكر للحد من تبخر المياه والمحافظة على خصوبة الأراضي الزراعية.

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و حذر الأمين العام الحيصة المواطنين القاطنين بمحاذاة المواقع والمسطحات المائية والسدود وقناة الملك عبد الله ضرورة عدم الاقتراب أو السباحة في هذه المواقع غير المخصصة للتنزه أو السباحة من خطر كبير على حياتهم وشدد على اهمية قيام الإخوة المزارعين وأصحاب الوحدات الزراعية والقاطنين في المناطق الزراعية تنظيف مداخل الوحدات الزراعية من الأعشاب خشية حدوث الحرائق وتضرر الممتلكات الزراعية والمرافق الأخرى.



وأشار الحيصة أن سلطة وادي الأردن تنفذ عدة إجراءات هدفها حماية المصادر المائية المختلفة وخاصة قناة الملك عبد الله والسدود خلال موجات الحر غير المسبوقة كونها أحد أهم المصادر المائية الرئيسة لمياه الشرب للعاصمة عمان وشريان رئيسي لمياه الري في وادي الأردن من خلال تسيير دوريات على مدار الساعة لمنع حالات السباحة في هذه المواقع.



وشدد على أن سلطة وادي الأردن ستستمر بجهودها الهادفة لحماية الأرواح والممتلكات وتنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بمنع السباحة في المنشآت المائية أو التعرض لمنشآت السلطة أو الاعتداء عليها وأنها لن تتوانى من اتخاذ أشد الإجراءات المكفولة بالقانون لأي اعتداء.