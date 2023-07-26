الأربعاء 26 تموز 2023
النسخة المطبوعة

سلطة وادي الاردن: تأجير 4081 دونما من الأراضي والوحدات الزراعية

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سلطة وادي الأردن
دأبت سلطة وادي الاردن ومنذ دخول نظام تاجيرالوحدات الزراعية والاراضي الاخرى  حيز التنفيذ (حزيران 2022) على وضع الخطط اللازمة للاستغلال الامثل للموارد الطبيعية وتقديم كافة التسهيلات لمقدمي طلبات الاستئجار للاراضي ضمن مناطق اختصاص سلطة وادي الاردن .اضافة اعلان
وعملت سلطة وادي الاردن على تاجير ما مساحته  (3843) دونم من الوحدات الزراعية والاراضي الاخرى المسجلة باسم سلطة وادي الاردن لاقامة المشاريع الزراعية ,كزراعة  الاشجار المثمرة الموز والنخيل والحمضيات وغيرها بالاضافة  للزراعات موسمية , وكذلك لاغراض  تربية الاسماك والنحل والمواشي , وبعدد عقود تاجير بلغ لغاية تاريخه (55) عقد تاجير والعمل جاري لغايات  استكمال توقيع (11) عقد تاجير للوحدات الزراعية في مناطق وادي الاردن .
وكذلك تم توقيع عقود تاجير لمشاريع الاستثمارية ضمن مناطق الاغوار بمجموع  (238) دونم منها (165) دونم لغايات المقالع والمرامل و(53) دونم استثمار سياحي في منطقة سد الملك طلال و كذلك تم تاجير (20) دونم لغايات الاستثمار التجاري والصناعي وبعدد عقود تاجير بلغ(18) عقد لغاية تاريخه علما بان هذه العقود تم توقيعها مع اشخاص او جمعيات او شركات اردنية .
مما ساهم ويساهم في استحداث وتوفير فرص عمل جديدة لابناء هذه  المناطق  والمحافظة عليها بيئيا وسياحيا وزراعيا وتمكين المجتمعات المحلية , وتوفير اماكن ترفهية للمواطنين وخلق شكل من اشكال الدعم للجمعيات المحلية والشركات لتنفيذ مشاريع نموذجية قادر على تحقيق التنمية المستدامة .
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