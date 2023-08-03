الخميس 03 آب 2023
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سماء الأردن تشهد زخات من شهب البرساويات في آب

سماء الأردن تشهد زخات من شهب البرساويات في آب
سماء الأردن تشهد زخات من شهب البرساويات في آب
توقع فلكي أردني أن تشهد سماء المملكة والعالم العربي ليل 12 و13 آب الحالي، زخة من شهب (البرساويات)، وهي من أكثر الزخات الشهابية كثافة خلال العام.
وقال من مرصد وادي رم أم الدامي، عماد مجاهد، إن الشهب يمكن مشاهدتها بوضوح بالعين المجردة، دون حاجة لتلسكوب أو أدوات رصد، إذ ستظهر في السماء كالألعاب النارية.اضافة اعلان
وأشار إلى أنه يفضل رصد الشهب في الأماكن المظلمة البعيدة عن الإنارة، كمنطقة وادي رم جنوب المملكة، والمناطق الصحراوية والريفية التي تعد من أفضل المناطق لرصدها، وستظهر الشهب فيها بشكل أكثر إثارة وجمالا.
ولفت إلى أن بعض الجهات السياحية تحضر لتنظيم مخيم فلكي في وادي رم، لرصد شهب البرساويات، والكواكب السيارة من خلال التلسكوب.
وأوضح أن الشهب تتكون نتيجة دخول ذرات ترابية إلى الغلاف الغازي الأرضي بسرعة عالية جدا تصل إلى 70 كيلومترا في الثانية الواحدة بالمعدل، ينتج عن احتكاكها بالغلاف الجوي حرارة عالية فتتوهج وتظهر على شكل أسهم نارية لامعة برهة من الزمن ثم تنطفئ.
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