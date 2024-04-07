الأحد 07 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سميحة خليل.. مناضلة من فلسطين قهرت أعداءها

يوسف عبدالله محمود
يوسف عبدالله محمود

سميحة خليل أو كما كانت تسمى “الخالة أم خليل” نموذج فذ لنضال الأم الفلسطينية. مبكراً مارست النضال. نضالها كان على أكثر من جبهة، عملاقة في نضالها الأسطوري، لم تنحن هامتها لمحتل رغم المساومات التي عرضها عليها للإفراج عن أولاد لها يقبعون في سجونه. صاحبة كبرياء وطنية كانت على امتداد حياتها. متجذرة في الأرض التي نمتها. اعتقلها المحتل الصهيوني أكثر من مرة متهماً إياها بأنها وراء المظاهرات الوطنية المنادية بإنهاء الاحتلال الغاشم. اضافة اعلان
أنشأت “أم خليل” “جمعية إنعاش الأسرة” في مدينة البيرة الفلسطينية، بهمة واقتدار قادت هذه الجمعية والتي امتد نشاطها إلى كل قرى ومدن الضفة الغربية وقطاع غزة، تقدم العون والمساعدة للأسر المحتاجة، كانت بعونها ومساعدتها سحابة غيث لمن خانهم يوماً مطر. 
عن بداية نشاطها تقول سميحة خليل: “حين افتتحت منظمة التحرير الفلسطينية مكتبا لها في منطقة الشيخ جراح في القدس ذهبت الى المقر دون أن يستدعيني أحد. قلت للمسؤولين فيه: إني أريد أن أعمل اي شيء تكلفوني به، أريد أن أخدم قضيتي ووطني وشعبي”. 
على درب النضال مضت سميحة خليل تحدوها عزيمة لا تعرف الكلال. يستدعيها ذات مرة الحاكم العسكري الاسرائيلي ليقنعها أن تتخلى عن مواقفها المناهضة للاحتلال، ويمد يدا لمصافحتها فتضع يديها وراء ظهرها رافضة مصافحته وهو المغتصب لوطنها. 
وتمر الأيام ويمرض رفيق دربها المربي الكبير سلامة خليل ويشتد عليه المرض، وحيث شارف على الموت، قال لها: وصيتي أن أدفن في مسقط رأسي في “الطيبة” بالمثلث الفلسطيني إلى جوار أبي وأمي. وحين توفي رفضت سلطات الاحتلال دفنه في مسقط رأسه، وهنا تقول أم خليل لمشيعيه وأصدقائه: “دعونا ندفنه في “البير” هنا فلسطين، و”الطيبة” فلسطين، وكلها أرض فلسطين”. 
وفي رسالة مفتوحة إلى عقيلة القنصل الأميركي العام بمناسبة افتتاح معرض المنتوجات في فندق الأميركيين كولوني في القدس بتارخ 13/11/1986، تقول أم خليل مخاطبة عقيلة القنصل الأميركي: “اسمحي لي يا سيدة درايبرد (وهذا هو اسمها) أن أسألك، ما هو هدف هذا المعرض. هل حقاً أقمته من أجل مصلحة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي؟ إنني أشك في ذلك، فأنت تعملين من أجل مصلحة حكومتك، ولا أقول شعبك، لأن الشعب الأميركي لا يوافق على خط سير حكومته. أزيلوا الظلال التي تحجب عنه الحقائق! قولي لحكومتك أن تتوقف عن ابتداع أنواع الأسلحة الجهنمية الفتاكة التي تبيد البشرية. أعيدي يا سيدة درايبر قراءة قوانين العدل والسلام التي تبناها رئيسك الأسبق السيد ويلسون والتي نصت على حق تقرير المصير لجميع الشعوب دون استثناء”. (كتاب “مناضلة من فلسطين” ص 522، تأليف: د. فريد كتاعنة ود. عبد اللطيف البرغوثي، الناشر: جمعية إنعاش الأسرة/ البيرة). 
ومن ذكريات “أم خليل” التي تدل على صلابة هذه المناضلة الراحلة ما ترويه عن زيارة قام بها الحاكم العسكري لمقر جمعية انعاش الاسرة، حيث يدور هذا الحوار بينهما: 
الحاكم: كيف حالك؟ ترد: الله معنا 
وهنا يقول الحاكم العسكري: إنه معنا! 
ويطلب المترجم من أم خليل أن تقدم كرسيا للحاكم وفنجان قهوة، ولكنها لم تفعل بل قالت: إنني لن أقدم له القهوة الآن ولكن بدل القهوة اذبح له خاروفاً إذا ذهب كمحتل وحضر كزائر”! المرجع السابق ص 464. 
لقد شاء القدر لهذه المناضلة الفلسطينية أن تولد وتشب في خضم الكفاح الفلسطيني من أجل التحرر، فتوجته بعنفوان منقطع النظير. وإيماناً منها بأن إحياء التراث الفلسطيني من شأنه أن يحيي الذاكرة الفلسطينية ويدحض الافتراءات الإسرائيلية القائلة لدى اغتصاب فلسطين أنها أرض بلا شعب، راحت الراحلة سميحة خليل تشكل بمساعدة آخرين لجنة الأبحاث والتراث الشعبي الفلسطيني بهدف جمع التراث الشعبي الفلسطيني ودراسته وحفظه ليكون ذخيرة للأجيال القادمة. 
وفي رسالة منها لحكومة أميركا ورئيسها بوش تخاطبه سميحة خليل قائلة: لماذا تصفون شعبنا بالإرهابي وأنتم تعلمون حق العلم أننا ضحايا القمع الإرهابي. لماذا رفضتم دخول رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أرض بلدكم ليلقي كلمته في هيئة الامم المتحدة وأنتم تدعون حمل لواء الحرية الفكرية؟ لماذا تخصصون الأموال الضخمة للإسرائيليين لشراء الأسلحة الفتاكة لقتل أطفالنا وتدمير ممتلكاتنا؟ واختتمت رسالتها بهذه العبارة: دعونا نصلي معاً من أجل السلام في العالم اجمع”. 
المناضلة الراحلة سميحة خليل ستظل ذكراها محفورة في الذاكرة الفلسطينية، كأم لكل الفلسطينيين. ظلت تناضل حتى آخر حياتها. سِفْر نضالها سيظل باقياً تتوارثه الأجيال الفلسطينية بإكبار وإجلال. صلابتها في النضال تقدم درساً لكل فلسطيني وفلسطينية بأن حرية الأوطان تنتزع من الغاصب انتزاعاً. وأن شجرة الحرية تسقى بالدماء. صاحبة رسالة كانت. 
رحلت أم خليل ولا ترحل ذكراها، روحها ستبقى محلقة في سماء فلسطين بأجنحتها النورانية تهتف فلسطين للفلسطينيين. 
سميحة خليل الأشجار تموت وهي واقفة كذا أنت شامخة عشتي وشامخة رحلتي. 
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