سندس صيداوي تحصد جائزة عالمية بحفظ القرآن.. والأردنيون يحتفلون

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أهالي الرمثا يستقبلون إبنتهم سندس الصيداوي الحاصلة على المركز الأول وسط منافسة 50 دولة بمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم .



pic.twitter.com/Gtb84fd9f3 — محمد أبو الهيجاء (@abuameerdotnet) September 23, 2023



من حفل استقبال بطلة الأردن والعالم الإسلامي سندس الصيداوي في مدينتها الرمثا!#الأردن ط pic.twitter.com/Vr2M4dbaG7 — General Inspector (@GeneralInspect3) September 23, 2023

الرمثاوية سندس الصيداوي التي مثلت الاردن عالميا والرمثا خاصة حيث حصلت على المركز الاول عالميا لحفظ القران الكريم في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

لمثل هذا الإنجاز نفرح ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/TvA90KslPN — ﮼سناء ⚖️ 🦋 (@sanaa_irshidat) September 23, 2023

واحتفل الأردنيون وأهل الرمثا خصوصاً أمس بما حققته صيداوي من إنجاز على مستوى العالم، حيث كان أداؤها متميزاً في الحفظ وبأحكام التجويد، وبإتقانها لمخارج الحروف.ولم تكن هذذه الجائزة الاولى التي تحصدها صيداوي في مسابقات حفظ القرآن، حيث نالت قبل ذلك المركز الثالث في مسابقة دول العالم الاسلامي في حفظ القران الكريم والتي أقيمت في إيران.واستقبل الحشود صيداوي لحظة وصولها المطار، حيث سُيّرت العديد من الحافلات للاحتفال بما أنجزته واعتبروه فخراً لهم، بالاضافة إلى أن لواء الرمثا لم تهدأ شوارعه منذ إعلان النتيجة لتتويج ما حصدته.وبدورها رصدت الغد العديد من مقاطع الفيديو التي نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر فيها الاحتفالات المقامة للحافظة سندس صيداوي.