الأحد 24 أيلول 2023
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سندس صيداوي تحصد جائزة عالمية بحفظ القرآن.. والأردنيون يحتفلون

سندس
الشابة الحافظة للقرآن الكريم سندس صيداوي
تمكنت الشابة الحافظة للقرآن الكريم سندس صيداوي من الحصول على المركز الأول في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم التي أقيمت في دولة الإمارات، وسط منافسة قوية مؤلفة من 60 متسابقاً من أكثر من 50 دولة عربية ودولية.اضافة اعلان

واحتفل الأردنيون وأهل الرمثا خصوصاً أمس بما حققته صيداوي من إنجاز على مستوى العالم، حيث كان أداؤها متميزاً في الحفظ وبأحكام التجويد، وبإتقانها لمخارج الحروف.

ولم تكن هذذه الجائزة الاولى التي تحصدها صيداوي في مسابقات حفظ القرآن، حيث نالت قبل ذلك المركز الثالث في مسابقة دول العالم الاسلامي في حفظ القران الكريم والتي أقيمت في إيران.

واستقبل الحشود صيداوي لحظة وصولها المطار، حيث سُيّرت العديد من الحافلات للاحتفال بما أنجزته واعتبروه فخراً لهم، بالاضافة إلى أن لواء الرمثا لم تهدأ شوارعه منذ إعلان النتيجة لتتويج ما حصدته.

وبدورها رصدت الغد العديد من مقاطع الفيديو التي نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر فيها الاحتفالات المقامة للحافظة سندس صيداوي.





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