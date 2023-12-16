السبت 16 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شخص يقتل صاحب محل تجاري في وادي السير وسيدة بعين الباشا

شرطة
شخص يقتل صاحب محل تجاري في وادي السير وسيدة بعين الباشا
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة من البحث الجنائي تمكنت من إلقاء القبض على مرتكب جريمتي قتل أمس واليوم في منطقتي لواء وادي السير ولواء عين الباشا .اضافة اعلان
وفي التفاصيل فقد ورد فجر أمس بلاغ بتعرض مالك أحد المحال التجارية في لواء وادي السير للإصابة بعيار ناري أثناء وجوده داخل محله من قبل شخص مجهول وما لبث أنْ فارق الحياة وفُتح تحقيق في الحادثة وبوشر البحث عن مطلق النار .
وأكّد أنّ اليوم تعرّضت إحدى السيدات في منطقة لواء عين الباشا لإطلاق النار من قبل أحد الأشخاص الذي تبيّن أنّه ذات الشخص مرتكب الجريمة السابقة وما لبثت أيضا أن فارقت الحياة .
وتابع الناطق الإعلامي أنه من خلال التحقيقات تم تحديد هوية مطلق النار وبالبحث عنه جرى تحديد موقعه في منطقة الرميمين وجرت مداهمته والقاء القبض عليه وضبط بحوزته السلاح الناري المستخدم وبوشر التحقيق  معه.

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