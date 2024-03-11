الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شركات الشباب.. تعامل ريادي مع تداعيات المناخ وسط صعوبات مجتمعية

شركات الشباب-(تعبيرية)
شركات الشباب
عمان – تلعب الشركات الناشئة التي يقودها شباب وشابات أردنيون، دورا رياديا في تبني حلول متعددة للتعامل مع تداعيات التغيرات المُناخية، التي باتت انعكاساتها السلبية المتطرفة تزداد يوما بعد يوم. اضافة اعلان
ولكن، ورغم الحلول التكنولوجية المبتكرة في مجال مواجهة التغيرات المُناخية التي تقدمها هذه الشركات، إلا أنها ما تزال تواجه العديد من المعيقات المتعلقة بكيفية إقناع المجتمع المحلي باستخدام ما تقدمه من تكنولوجيات صُممت بأيد أردنية، في ضوء منافسة تلك المقدمة من المؤسسات الأجنبية العالمية على حد قول بعض مالكيها.
وتمكنت هبة أسعد، والتي تعمل كمديرة تنفيذية لإحدى الشركات الناشئة، أن تضع حلولا مبتكرة من أجل مواجهة التداعيات المُناخية، وعبر تسخير الذكاء الاصطناعي في ابتكار أنظمة مياه حديثة وبأيد أردنية تهدف إلى حل المشكلات المحلية ذات العلاقة بالقطاع المائي.
ولأن الأردن يعتبر من أفقر الدول في مصادر المياه، فإن "تقديم تكنولوجيا تساعد في إيجاد الحلول لهذه المعضلة، التي تتفاقم بسبب التغيرات المُناخية، وكذلك لخفض تكاليف الكهرباء لتحقيق مبادئ الاستدامة البيئية بات أمراً ضروريا"، وفق أسعد.
ولكن هذه التقنيات تتطلب بذل جهود كبيرة لإقناع المجتمع المحلي باستخدامها، في ظل أنها صُممت من قبل شركات ناشئة أردنية، ما دفع بـأسعد للانخراط بعدة ورش عمل متخصصة للاستدلال على كيفية تسويق هذه الحلول محليا.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن "إيجاد مصادر تمويلية يعتبر واحدا من التحديات التي تواجه عمل مثل هذه الشركات"، على حد قولها.
وفي رأي مدير برنامج الأردن في مؤسسة سيواس ميسم العتوم، فإن "هنالك جملة من التحديات تواجه عمل الشركات الناشئة في الأردن، التي تُعنى بالعمل البيئي والمُناخي، وإيجاد الحلول المستدامة لمختلف القضايا في هذا المجال".
وبين أن "المؤسسات الحكومية لا بد أن تعمل بشكل فاعل على مراجعة بعض السياسات التي تعيق عمل الشركات الناشئة الخضراء في الأردن، ومنها تعليمات التراخيص، والمواصفات، والعطاءات، بالإضافة الى التكاليف الجمركية العالية على مدخلات الإنتاج".
وهذه الخطوات، وفق قوله "ستُحسن من فرص الشركات في دخول السوق والنمو، في ظل التنافسية العالية في الأردن، في وقت ثمة نماذج جيدة لدعم الرياديين في المنطقة العربية، والتي لا بد من الاستفادة منها".
وأضاف لـ"الغد"، أن "من أهم ما يشغل صانع القرار في الأردن هو توفير فرص عمل للشباب، إذ ينظر دائماً للقطاع الريادي على أنه أحد الروافد التشغيلية، لكن هذا الأمر لن يتحقق إلّا بوجود تشريعات تحفيزية للرياديين، والشركات الناشئة". 
وفي الأردن اليوم، "هناك الكثير من البرامج التي تساعد الشركات الناشئة في فهم السوق ووضع خطة نمو مالية محكمة، إلا أن ما نفتقر اليه هو تصميم برامج شاملة لدراسة حاجات السوق، وكيفية تطويره ليصبح مهيأ لتبني ما يقدمه المبتكر"، بحسب عتوم.
وبهدف دعم المشاريع الريادية في الأردن، وتحسين جاهزية السوق لتبني حلول الاستدامة البيئية المقدمة من الشركات الابتكارية التي يقودها الشباب والشابات، تسعى مؤسسة سيواس وضمن شبكة الريادة الخضراء بتطوير وتنفيذ مشروعات في هذا المجال.
ولفت إلى أن "من بين هذه المشاريع ما يساعد في فهم حاجات السوق، وعمل دراسات جدوى مستفيضة للتشجيع على الاستثمار في تقنيات كفاءة المياه والطاقة في المنشآت كافة".
ورغم كل تلك التحديات يسعى يزن النوباني، وهو أحد المديرين الفنيين في إحدى الشركات الناشئة، لـ"تسخير التكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة لمواجهة التحديات المُناخية في الأردن".
ولكن كان لا بد، بحسبه أن "يتلقى تدريبات تساعده في فهم السوق، والأعمال في هذا المجال في الأردن، وصولاً الى تسويق ما يتم تقديمه من خدمات على أيدي أردنيين في شأن الطاقة المتجددة".
وبين أن "الأردن يعد من الدول الرابعة في مجال جودة الطاقة المتجددة، وبعد مصر، وليبيا، وناميبيا".
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