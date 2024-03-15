الجمعة 15 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شمول 144 أسرة جديدة ببرنامج المعونة الشهرية المتكررة في شباط الماضي

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صندوق المعونة الوطنية

بلغ عدد الأسر الجديدة المشمولة ببرنامج المعونة المالية الشهرية المتكررة في صندوق المعونة الوطنية 144 أسرة لشهر شباط الماضي.


وأشار تقرير أعمال الصندوق لشهر شباط إلى أن 1384 أسرة جديدة استفادت من برنامج المعونات المالية الطارئة "العادية والفورية"، و 95 أسرة جديدة استفادت من برنامج التأهيل الجسماني، و106 أشخاص استفادوا من برنامج دعم برامج التدريب والتشغيل لأبناء الأسر المنتفعة.

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وبلغ عدد الأسر الجديدة المشمولة في برنامج الدعم النقدي الموحد 1183 أسرة، وأجرت فرق الصندوق 6671 زيارة ميدانية.


وبين التقرير، أن مركز الدعم والمساندة في الصندوق استقبل 10669 اتصالا يتعلق بشكوى أو استفسار.

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