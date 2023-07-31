صرف الدفعة الأخيرة من دعم المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام

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أعلن المهندس عبد الرحيم الوريكات مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، أن صرف الدفعة الأخيرة من الربع الثاني للعام 2023 من دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر حزيران؛ سيبدأ من صباح يوم الخميس الموافق الثالث من شهر آب من هذا العام .وبين المهندس الوريكات أن هذا الصرف يأتي وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري، مشيراً إلى أن الحكومة تحملت بدل الفرق في رفع الأجور عن الركاب وتعويضها إلى مشغلي وسائط النقل العام.ولفت المهندس الوريكات إلى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه عن شهر حزيران لهذا العام، وبإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن؛ حيث جرى تسليم الكشوفات بالكامل إلى محطات الوقود المعنية لشحن هذه البطاقات.واضاف المهندس الوريكات، أن صرف هذه المستحقات من بدل المحروقات سيتم إغلاقه في منتصف شهر ايلول من هذا العام.