الأحد 18 شباط 2024
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صندوق الإئتمان العسكري يطلق منتج خدمة النقد الطارئ الاختيارية

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صندوق الائتمان العسكري

اطلق صندوق الإئتمان العسكري منتج خدمة النقد الطارئ للمستفيدين المحولةُ رواتبهم للصندوق وهي خدمة اختيارية تم اضافتها على التطبيق البنكي لتمكين المستفيدين الاستفادة منها بأي وقت.

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وتمكّن هذه الخدمة المستفدين المحولة رواتبهم الى الصندوق امكانية تحويل اي مبلغ مالي بحد أعلى ٥٠ دينار من حساب النقد الطارئ الى حساب الرواتب من خلال التطبيق البنكي وسحبها من الصراف الآلي برسوم ادارية ٣ دنانير لمرة واحدة سنويًا وتجدد هذه الخدمة تلقائيًا عند سداد المبلغ المستخدم من راتب الشهر التالي .


وقال مدير عام الصندوق السيد مهند شحادة، نحن نسعى في تطوير خدماتنا ومنتجاتنا بشكل مستمر بما يخدم المستفدين ويلبي تطلعاتهم من جهة ومواكبة التطوير والتحديث من جهة أخرى، حيث تم اضافة حساب النقد الطارئ على التطبيق البنكي للاستفادة منها بأي وقت كخدمة اختيارية، وبرسوم رمزية 3 دنانير سنوياً واستخدامها بشكل دوري ولمرات عديدة طوال السنة.


وأكد بأن الصندوق مستمر بالتحديث حيث تم اضافة تمويلات جديدة في بداية هذا العام، كان لها أثراً واضحاً بتوفير حلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتشمل تمويل فرحي وتمويل تعليمي وتمويل علاجي.

 

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