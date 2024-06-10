صندوق البحث العلمي يعلن أسماء الفائزين بمنح برنامج TSP

أعلنَ صندوقُ دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والأكاديمية الملكية البريطانية للهندسة أسماء الجهات الفائزة بمنحِ برنامج تحويل النظم من خلال الشراكاتTransforming Systems through Partnership Program للعام 2024 الذي ينفّذه الجانبان لدعم المشاريع المشتركه بين الأكاديميا والصناعه بهدفِ إيجاد حلول للتحديات الملحة في مجالات التنمية والاستدامة.

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وفازت بمنحةٍ قدرها 50000 جنية إسترليني كلٌّ من، الجمعية العلمية الملكية، والجامعات، البلقاء التطبيقية، الحسين التقنية، الهاشمية، اليرموك، مؤتة، وفيلادلفيا، لينفذ باحثوها مشاريعهم المتعلقة بالطاقة والرعاية الصحية بالشراكة مع باحثين من الجامعات البريطانية Cranfield ،De Montfort ،Coventry ،College London،Aston ، Northumbria وBath.



وأثنى الأمين العام للمجلس الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي على رسوخ علاقات التعاون مع الأكاديمية منذ العام 2017، مؤكداً على ضرورة تكريس نهجَ التشبيك والتشاركية بين قطاعي الأكاديميا والصناعة، وحثّ الباحثين الأردنيين على الانخراط في البحث العلمي التطبيقي الداعم للاقتصاد الوطني.



من جانبها أشارت مديرة الصندوق ريما راس إلى أن البرنامج يعمل على بناء قدرات البحث العلمي والابتكار في الجامعات والمؤسسات الوطنية، مبينة أن لجنة شُكلت من خبراء أردنيين وبريطانيين تلقت 22 طلباً وبعد التقييم من لجان مختصة تمت الموافقة على دعم سبعة مشاريع.



يذكر أن البرنامج، الذي يشارك فيه الأردن، جنوب إفريقيا، وتايلند لهذه الدورة، أطلق حتى الآن خمسَ جولات في الأردن بالتعاون مع الأكاديمية دعم خلالها 34 مشروعاً بقيمة تجاوزت المليونين جنية إسترليني.







