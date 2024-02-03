السبت 03 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صندوق الحسين للإبداع بصدد اطلاق برنامج مشاريع التخرج لطلبة الجامعات

صندوق الحسين للإبداع بصدد اطلاق برنامج مشاريع التخرج لطلبة الجامعات
صندوق الحسين للإبداع بصدد اطلاق برنامج مشاريع التخرج لطلبة الجامعات
كشف مدير عام صندوق الحسين للإبداع والتفوق، الدكتور علي ياغي، أن الصندوق بصدد إطلاق مشروعات جديدة في العام الحالي 2024 بالتزامن مع اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.اضافة اعلان
وبين في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن أبرز النشاطات المزمعة لهذا العام هو إطلاق برنامج مشاريع التخرج لطلبة الجامعات الأردنية في مجالات الريادة والابتكار للعام 2024، والتي تحاكي الأولويات الوطنية التي وردت في خطة التحديث الاقتصادي للمملكة.
وقال إن الصندوق يبحث عن الأفكار الإبداعية التي تنعكس آثارها على المجتمع، خصوصا التي توفر فرص عمل للشباب وتساهم في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات، بما يضمن زيادة النشاطات الاقتصادية وتوفير فرص استثمارية لتوظيف طاقات الشباب التي تعد مخزونا وطنيا نفتخر به.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور ياغي إن الصندوق أطلق نهاية العام الماضي جوائز صندوق الحسين في مجال الزراعة والأمن الغذائي، بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية والتي تضم ثلاثة حقول هي الإنتاج النباتي، والإنتاج الحيواني، والمياه والبيئة.
وبين أن الصندوق يواصل تحكيم المواد العلمية التي شاركت في الدورة الثالثة من جوائز صندوق الحسين للأبحاث الاقتصادية للعام 2023 بعدما تمت زيادة عدد الحقول التي تشملها الجائزة بالتركيز على الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المالية واقتصاديات العمل، ويستعد في الوقت ذاته لإطلاق الدورة الرابعة للجوائز ذاتها.
وفي إطار دعم الصندوق للتميز والإبداع، بين الدكتور ياغي أن إدارة الصندوق وافقت على رعاية مشروع "المسابقة الوطنية الأولى لتصميم أشباه الموصلات" التي تنظمه شركة الثورة الصناعية الخامسة، لما لهذا المشروع من دور في تهيئة المهندسين والفنيين الأردنيين للانخراط في هذه الصناعة التي تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن الصندوق بصدد دراسة إطلاق مسابقة "الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية" لطلبة الجامعات الأردنية.

ويعد صندوق الحسين للإبداع والتفوق، الذي تأسس عام 1999م برعاية ملكية ذراع المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي في الأردن، ويسعى ليكون مركزا لتشجيع الإبداع والتميز ودفع عجلة التنمية المستدامة في الأردن من خلال المساهمة في تنمية ورعاية الإبداع في المجالات التكنولوجية والتنموية وتنمية المواهب والقدرات وإتاحة الفرصة لها للتعبير عن نفسها.
وفيما يتصل بجوائز صندوق الحسين في مجال الزراعة والأمن الغذائي، قال الدكتور ياغي إن الصندوق وبالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية، بصدد اطلاق حملة اتصالية لنشر الجوائز بين المزارعين والمهتمين بالزراعة في مختلف مناطق المملكة لضمان أفكار إبداعية في المجال الزراعي.

وحول أبرز المشروعات التي نفذها الصندوق والتي تتوافق مع رسالة ورؤية الصندوق، بين الدكتور ياغي أن الصندوق أعلن في العام 2023، نتائج تحكيم وإقرار نتائج الدورة الثانية من جوائز صندوق الحسين للأبحاث الاقتصادية التي أطلقها الصندوق للعام 2022، إلى جانب تحكيم وإقرار نتائج الدورة السابعة من جوائز صندوق الحسين لثقافة الطفل التي أطلقها الصندوق في العام 2022 وطباعة الكتب الفائزة لتوزيعها على سبيل الاهداء لجميع المؤسسات الثقافية والتعليمية والمكاتب العامة.
وقال إن الصندوق ساهم في تمويل مشروع الأمل التابع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، لدعم التكاليف الدراسة الجامعية لعدد من الأيتام المشمولين برعاية صندوق الأمان، فيما واصل دعمه ورعايته لفريق وزارة التربية والتعليم المشارك في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF بالولايات المتحدة للعام 2023، فضلا عن دعم فريق جامعة الحسين التقنية للمشاركة في مسابقة الطاقة الشمسية بولاية تكساس الأميركية.
ولفت إلى تنفيذ العديد من المشروعات وتقديم الدعم المالي منها مشروع "جاليليو الصغير في العلوم والتكنولوجيا والفنون للأطفال" التابع لنادي إبداع الكرك، ودعم مهرجان جرش للثقافة والفنون، ودعم ورعاية الموهوبين التابع لوزارة الثقافة لعام 2023، وتدريب معلمين وأعضاء هيئات تدريسية على التربية الإعلامية والذي نفذه معهد الإعلام الأردني بإشراف وزارة الاتصال الحكومي.
كما وفر الصندوق، حسب الدكتور ياغي دعما ماليا لعدد من المشروعات الوطنية من أبرزها مشروع "إعادة إحياء مهرجان أغنية الطفل العربي" الذي نظمته وزارة الثقافة المساهمة في البرنامج الوطني لنشر الثقافة المالية – التعليم المالي في المدارس، إلى جانب منح الدكتور هيثم سكرية جائزة الصندوق للإبداع الفني عن تأليف وقيادة سيمفونية المملكة الأردنية الهاشمية.
(بترا) رائف الشياب
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