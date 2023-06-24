صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ينظم جناحا اردنيا في قمة "جيم إكسبو" دبي

نظم مختبر الالعاب الاردني أحد مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بالتعاون مع مؤسسة ميس الورد الشريك التقني للمختبر، جناحا اردنيا في قمة "جيم إكسبو" Game Expo التي انطلقت في دبي أمس وتستمر لمدة يومين ضمن فعاليات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023.

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وتضمن الجناح الاردني مشاركة جامعة الحسين التقنية وشركتي "بابل" و"مادهوك" بدعم من مختبر الالعاب الاردني اضافة الى دعم مشاركة مؤسسة Kenda Art المستفيدة من نافذة دعم مطوري الألعاب الالكترونية لاتاحة الفرصة امامها للتشبيك مع الشركات العالمية.

وجمعت القمة التي تدعمها "Pocket Gamer Connects"نخبة من الخبراء والمفكرين وقادة القطاع في العالم والمنطقة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون المشترك وعقد الشراكات وكذلك استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بما يسهم في تعزيز نمو قطاع الألعاب والرياضات الرقمية.

كما شهدت القمة حضور أكثر من 700 شخصية بارزة وتضمنت سلسلة من الأنشطة التفاعلية والجلسات النقاشية التي عقدت بمشاركة أكثر من 100 متحدث ومفكر لتسليط الضوء على أحدث التوجهات بالقطاع على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

يشار إلى أن مختبر الألعاب الأردني الذي تأسس عام 2011 يهدف إلى دعم صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن ورفع مستوى الوعي بأهميتها بين الجيل الجديد والتشبيك بين الشباب الأردني المهتمين في هذا المجال والشركات العالمية.