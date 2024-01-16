صندوق توفير البريد يطلق 19 خدمة إلكترونية

اضافة اعلان

أطلق صندوق توفير البريد الأردني 19 خدمة إلكترونية خاصة بخدماته.وقالت الناطقة الإعلامية للصندوق ليما عمايرة، إنه تم اختيار 5 خدمات إلكترونية كمرحلة أولى وهي: فتح حساب "جاري، توفير، وديعة"، طلب كتاب ملاءة مالية "لمن يهمه الأمر"، طلب كتاب التزام، طلب كتاب براءة ذمة وطلب إعادة الأمانات- رديات.وبينت انه للدخول على هذه الخدمات يجب تفعيل الهوية الرقمية أولا ومن ثم الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق www.psf.gov.jo والدخول الى تطبيق سند واختيار الخدمات الالكترونية ومن ثم الخدمة المطلوبة.يذكر ان صندوق توفير البريد الأردني قام بتطبيق نظام مصرفي ومالي في شهر حزيران العام الماضي بأحدث التقنيات وأتمتة جميع عملياته وخدماته الأساسية من خلال تطوير أنظمة، تطبيقات محوسبة شاملة ومتكاملة.وشملت مكونات الحل الرئيسية، أنظمة بنكية ومالية، أنظمة إدارة العمليات الداخلية، أتمتة الدورات والعمليات الاجرائية ضمن أنظمة مسيرات اجراءات العمل، إمكانية بناء مصفوفة صلاحيات مع المرونة في التعديل، أنظمة تخدم الفروع التابعة للصندوق وعملياتها، امكانية استخدام متصفحات الكترونية متعددة للعمليات والاجراءات المقدمة من قبل الصندوق، امكانية استخدام النظام على تطبيقات الاجهزة الذكية او من خلالها، أنظمة تقارير مرنة، الربط مع الأنظمة المعتمدة لدى الصندوق، الربط مع شركاء الخدمات للصندوق وأنظمة ذات مواصفات آمنة وعالية ومتقدمة.(بترا)