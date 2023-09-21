الخميس 21 أيلول 2023
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صويص رئيسًا لهيئة المديرين بجمعية "إنتاج" لدورة جديدة

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صويص رئيسًا لهيئة المديرين بجمعية "إنتاج" لدورة جديدة
اختارت هيئة المديرين لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" السيد عيد أمجد صويص رئيسًا للدورة الجديدة (2023-2025)، وذلك خلال اجتماعها الأول الذي عقدته مساء الأربعاء.اضافة اعلان

وفي السياق نفسه، تم اختيار السيد أمجد الصادق نائبًا لرئيس هيئة المديرين، والسيد معتز النابلسي أمينًا للصندوق، والسيد فلاح الصغير أمينًا للسر.

وتقدم صويص بخالص الشكر والامتنان لأعضاء هيئة المديرين على تجديد الثقة واختياره رئيسا لدورة جديدة، مؤكدا أهمية البناء على هذه الإنجازات والسعي الدائم لتقديم الأفضل وتحقيق المنفعة العظمى للقطاع. 

وأضاف صويص: "أتطلع إلى العمل مع فريق عمل جمعية 'إنتاج'  وجميع الشركات الأعضاء لضمان تحقيق المنفعة للقطاع.
 
وكانت الهيئة العامة لجمعية 'إنتاج' انتخبت عيد أمجد صويص عن شركة أولاهب، وفيصل قمحية عن شركة أمنية، ورسلان ديرانية عن شركة أورانج الأردن، ولمى التميمي عن شركة زين الأردن، ومحمد المحتسب عن الصندوق الأردني للريادة، ومعتز النابلسي عن شركة أيستارتا، وفلاح الصغير عن شركة بريدجز للعلاقات العامة والفعاليات، ومها السعيد عن شركة مجلسكم للبرمجيات، وأمجد صادق عن شركة نيتورك إنترناشيونال، ومجدي العرموطي عن شركة ديجيتال هيز، ووعد الحوامدة عن شركة ويب هيلب.
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