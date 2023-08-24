ضباب وسحب منخفضة.. الأردنيون على موعد مع ليالٍ باردة

اضافة اعلان

توقّع موقع طقس العرب انخفاضا تدريجيا على درجات الحرارة في مُختلف المناطق بدءً من نهاية الأسبوع الحالي، ويتزايد هذا الانخفاض مع مطلع ومنتصف الأسبوع المقبل.وتبدأ اعتبارا من اليوم الخميس، انحسار الموجة الحارة وعودة الأجواء الصيفية الاعتيادية بعد غياب طويل، أما ليلا يكون الطقس معتدلاً الى لطيف في عموم المناطق، مع ظهور السحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة.وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.وتسود يومي الجمعة والسبت بعد غيابٍ طويل، الأجواء الصيفيّة الاعتيادية نهاراً، مع استمرار انخفاض على درجات الحرارة وانحسار لموجة الحرّ، ويكون الطقس رطب ولطيف مع ساعات الليل مع تشكل السحب المنخفضة والضباب خاصة في المناطق الشمالية.أما يوم الأحد طقس صيفي اعتيادي إلى معتدل نهاراً، ولطيف خلال ساعات الليل.ويوم الاثنينيطرأ المزيد من الانخفاض الطفيف على درجات الحرارة ليكون الطقس صيفي معتدل نهاراً فوق المرتفعات، ولطيف خلال ساعات الليل.