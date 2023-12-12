ضبط اعتداء على خط رئيسي في جنوب عمان لتعبئة صهاريج مخالفة

وبالتفاصيل بينت انه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة امنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس في منطقة منجا / جنوب العاصمة عمان حيث قامت الكوادر الفنية لسلطة المياه ضبط الاعتداء على أحد الخطوط الرئيسية الناقلة وتم فصله واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وجار استكمال التحقيق لضبط المعتدين واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.
وثمنت سلطة المياه جهود المواطنين الذين يقومون بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة مؤكدة انها ستواصل اجراءاتها الهادفة لمنع الاعتداءات في جميع مناطق المملكة.