ضبط بئر مخالفة واعتداءات على نبع في وادي السير

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ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، بالتعاون مع مديرية الأمن العام وقوات الدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، بئرا مخالفة داخل أحد المنازل في وادي السير تستخدم لبيع المياه.كما ضبطت الوزارة وفق بيان اليوم الخميس، 5 مضخات كبيرة مركبة على نبع وادي السير المصدر المائي الرئيس لتزويد المنطقة، لتعبئة صهاريج وبيعها بطريقة مخالفة من خلال تركيب خطوط قطر 3 انش لكل منها، حيث جرى إزالة الاعتداء وضبط المضخات ومصادرتها وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة، ليصار تحويلها للادعاء العام لاستكمال التحقيق وضبط المخالفين.وأكدت الوزارة أن الحملة الوطنية التي تنفذها مستمرة لحماية وتوفير المياه من خلال منع جميع الاعتداءات وحفر الآبار المخالفة وفصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسية والفرعية.ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي عملية بيع مياه بالصهاريج غير المرخصة، كونها غير مطابقة للمواصفة وتشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين.--(بترا)