الخميس 17 آب 2023
النسخة المطبوعة

ضبط حفارتين مخالفتين في الشونة الجنوبية وحجزهما - (صور)

WhatsApp Image 2023-08-17 at 10.12.50 AM
إحدى الحفارتين

قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كودارها في وحدة الرقابة الداخلية و مديرية الاحواض المائية والمشاغل المركزية وبالتعاون مع المنسق الأمني و وزارة الداخلية / محافظ البلقاء و كوادر الامن العام والدرك ضبطت حفارتين مخالفتين في منطقة الشونة الجنوبية اثناء قيامهما بأعمال حفر مخالف داخل احدى المزارع في منطقة الشونة الجنوبية ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه والتي تنفذها الفرق التفتيش التابعة لوحدة الرقابة والاحواض الجوفية لدى سلطة المياه في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الداخلية و الاجهزة الامنية  المختصة . 

اضافة اعلان




وبالتفاصيل بينت سلطة المياه انه بناء على معلومات من الفرق الميدانية تفيد بوجود اعمال حفر مخالف في منطقة الشونة الجنوبية تم تنسيق حملة امنية بالتعاون مع محافظ البلقاء والامن العام والدرك وتجهيز كوادر مديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل والصيانة ومداهمة الموقع وتم ضبط الحفارات  وازالة كافة الاعمال والمباشرة بردم الابار المخالفة المحفورة  وحجز الحفارات لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق احكام القانون وتقوم الاجهزة المختصة بالتحري لضبط الفاعلين . 






واكدت سلطة المياه على ان حملتها التي أطلقتها بداية العام بالتعاون مع وزارة الداخلية والمجلس القضائي مستمرة لرصد وإزالة اية اعتداءات  داعية جميع الاخوة المواطنين في جميع المناطق الى الاسراع بالابلاغ عن اي شبهة حول ذلك عبر الرقم 065600180 الذي يستقبل الملاحظات على مدار الساعة، معربة عن شكرها للتعاون البناء من قبل محافظ البلقاء وكوادر المحافظة والامن العام باسناد طواقم المياه لتمكينهم من القيام بواجباتهم .

د. محمود أبو فروة الرجبي

حروب منصات التواصل الاجتماعي 15 آب 2023

د. ليث عبدالله القهيوي

هل للشباب دور في عملية الإصلاح؟ 15 آب 2023

يوسف عبدالله محمود

معادلة طرفاها متناقضان.. إنساني وغير إنساني 15 آب 2023

"قانونية النواب" تؤكد أهمية القضاء في حماية الحريات وتحقيق العدالة

"قانونية النواب" تؤكد أهمية القضاء في حماية الحريات وتحقيق العدالة 15 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
c48ecf278f51c12826b80137e46408b8

افتتاح مركز الخدمات الحكومية الشامل بمطار الملكة علياء

منذ18 ساعة
الغذاء والدواء تطلق التحديث الثاني لتصنيف المضادات الحيوية

الغذاء والدواء تطلق التحديث الثاني لتصنيف المضادات الحيوية

منذ21 ساعة
قانونية الأعيان تقر معدل "الملكية العقارية"

قانونية الأعيان تقر معدل "الملكية العقارية"

منذ21 ساعة
انجاز 70 % من المرحلة الأولى لتأهيل موقع بركة البيبسي

انجاز 70 % من المرحلة الأولى لتأهيل موقع بركة البيبسي

منذ22 ساعة
انطلاق فعاليات المخيم الصيفي التدريبي الثاني لذوي الاعاقة السمعية

انطلاق فعاليات المخيم الصيفي التدريبي الثاني لذوي الاعاقة السمعية

منذ22 ساعة
تجارة-الأعضاء-البشرية

الحبس لعصابة استغلت فقر زوجين واشترت كليتهما بـ24 الف دولار

16 آب 2023
افكار و مواقف

مزاد "الحضارة" في عصرنا..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

اتجاهات الطلب على المشتقات النفطية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الحسين إربد.. خطأ يتكرر

خالد خطاطبة |اليوم

هل موقف الأردن مكرر وممل؟

سميح المعايطة |اليوم

قواعد اشتباك سياسي جديدة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1692176744856981900

قصف هيروشيما وناغازاكي: القتل الجماعي غير الضروري

ترجمات | منذ14 ساعة
1692178707427026400

سنجار: تسع سنوات بعد الإبادة الجماعية

ترجمات | منذ14 ساعة
مواطن سوداني يحمل علم بلده على كتفيه أمام دخان حرائق الحرب - (أرشيف)

الحرب في السودان: تحديات الوساطة ودور الولايات المتحدة

ترجمات |15 آب 2023
‏دمى عليها صور الزعماء، الصيني والروسي والأميركي، في واجهة متجر لبيع الهدايا في موسكو - (أرشيفية)

أوكرانيا والنظام العالمي‏

ترجمات |15 آب 2023
1692008694163791500

‏النيجر ترفض النظام القائم على القواعد‏

ترجمات |14 آب 2023
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات |13 آب 2023
 