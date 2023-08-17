ضبط حفارتين مخالفتين في الشونة الجنوبية وحجزهما - (صور)

قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كودارها في وحدة الرقابة الداخلية و مديرية الاحواض المائية والمشاغل المركزية وبالتعاون مع المنسق الأمني و وزارة الداخلية / محافظ البلقاء و كوادر الامن العام والدرك ضبطت حفارتين مخالفتين في منطقة الشونة الجنوبية اثناء قيامهما بأعمال حفر مخالف داخل احدى المزارع في منطقة الشونة الجنوبية ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه والتي تنفذها الفرق التفتيش التابعة لوحدة الرقابة والاحواض الجوفية لدى سلطة المياه في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الداخلية و الاجهزة الامنية المختصة .

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وبالتفاصيل بينت سلطة المياه انه بناء على معلومات من الفرق الميدانية تفيد بوجود اعمال حفر مخالف في منطقة الشونة الجنوبية تم تنسيق حملة امنية بالتعاون مع محافظ البلقاء والامن العام والدرك وتجهيز كوادر مديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل والصيانة ومداهمة الموقع وتم ضبط الحفارات وازالة كافة الاعمال والمباشرة بردم الابار المخالفة المحفورة وحجز الحفارات لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق احكام القانون وتقوم الاجهزة المختصة بالتحري لضبط الفاعلين .











واكدت سلطة المياه على ان حملتها التي أطلقتها بداية العام بالتعاون مع وزارة الداخلية والمجلس القضائي مستمرة لرصد وإزالة اية اعتداءات داعية جميع الاخوة المواطنين في جميع المناطق الى الاسراع بالابلاغ عن اي شبهة حول ذلك عبر الرقم 065600180 الذي يستقبل الملاحظات على مدار الساعة، معربة عن شكرها للتعاون البناء من قبل محافظ البلقاء وكوادر المحافظة والامن العام باسناد طواقم المياه لتمكينهم من القيام بواجباتهم .