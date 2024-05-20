ضبط مكملات غذائية للتنحيف يروج لها إلكترونيًا

ضبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال فرقها الرقابية في مديرية الغذاء، كمية من المكملات الغذائية غير المجازة تستخدم لغايات التنحيف وتخفيف الوزن يروج لها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي.

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وبحسب بيان صادر عن المؤسسة اليوم الاثنين، قال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، إن مئات العبوات من هذه المكملات الغذائية المخالفة ضبطت في بعض محافظات المملكة تحمل أسماء تجارية متنوعة هي: (‏Sliming capsules، ‏Fat stop ،Perfect body sliming، ‏Keto، ‏7 mix، ‏Ginseng kianpi pil، و ‏Zeytuni)



وحذرت المؤسسة من شراء المنتجات المذكورة، مؤكدة مواصلة عملياتها النوعية في مراقبة وتتبع ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي من إعلانات لمنتجات المكملات الغذائية سواء كانت لمنتجات غير مجازة أصوليا أو إعلانات مخالفة لمنتجات مجازة بالاستناد إلى تعليمات إجازة أغذية الاستعمال الخاص لعام 2017 واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص حفاظا على صحة وسلامة مستخدمي هذه المكملات.



ودعت إلى شراء مثل هذه المنتجات من المنشآت الموثوقة المخصصة لبيعها والتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000).



