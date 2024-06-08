 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ضبط 120 طنا من لحم التونا المجمد منتهي الصلاحية

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لحم التونا

ضبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال فرق الرقابة والتفتيش في مديرية المناطق كمية من لحم التونا المجمد منتهي الصلاحية قدرت بنحو 120 طنا معدة لغايات التعليب في إحدى المنشآت الغذائية.

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وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات في بيان صحفي للمؤسسة، اليوم السبت، إن جهود المؤسسة الرقابية الاستباقية للحفاظ على الأمن الغذائي في المملكة والتصدي لأي محاولات للتلاعب في سلامة الغذاء أدت إلى ضبط لحم التونا المجمد قبل تعبئته في العبوات المعدنية المخصصة للتعليب حالت دون وصول المنتج إلى الأسواق.


وأضاف أن المؤسسة باشرت بإجراءات إتلاف كامل الكمية المضبوطة، حيث تم التحفظ عليها تمهيداً لإتلافها حسب الأصول وتحويل المنشأة صاحبة العلاقة إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها، مشدداً على أن الجولات الرقابية التي تنفذها المؤسسة مستمرة على المنشآت الغذائية على اختلاف أنشطتها وعلى امتداد محافظات المملكة، مع اتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين.


يذكر أن العملية النوعية جاءت استمرارا لجهود المؤسسة الرقابية الدورية في ضمان انسياب الغذاء والدواء الآمن للمواطنين وضمن الحملة الرقابية والتوعوية التي تنفذها المؤسسة بالتزامن مع موسم الصيف الذي يتضمن تكثيف عمليات مراقبة وتتبع المواد الغذائية والمتابعة الحثيثة لممارسات تخزين المواد الغذائية ومراعاة ظروف تخزين المواد المبردة والمجمدة والتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية المعتمدة.

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