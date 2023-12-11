الإثنين 11 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ضبط 15 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

ضبط 15 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية
ضبط 15 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية
ضمن الحملات المستمرة التي تقوم بها المؤسسة العامة للغذاء والدواء حفاظا على الأمن الغذائي، داهمت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية المناطق، وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة - قسم الرقابة البيئية، والمركز الأمني المختص، والأمن الوقائي، والبحث الجنائي، مساء أمس الأحد، منزلا سكنيا في إقليم الوسط وضبطت لديه كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية تم التلاعب بتاريخ صلاحيتها.اضافة اعلان

وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أن المواد الغذائية المضبوطة داخل المنزل والتي  قدرت كميتها بنحو 10 أطنان ، تم استبدال تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية الذي تحمله بتاريخ غير حقيقي يشير إلى أنها سارية الصلاحية باستخدام آلات طباعة مخالفة مخصصة لهذه الغاية.

وأشار مهيدات إلى أن المواد الغذائية  المضبوطة تنوعت ما بين مواد تموينية مختلفة ومعلبات وعصائر وسكاكر وزيوت وغيرها، مبينا أن المؤسسة حجزت كامل كمية المواد الغذائية التي ضبطت داخل المنزل لغايات إتلافها وتحفظت على الآلات المستخدمة في عملية التلاعب كما ستباشر المؤسسة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على المنزل.
وأضاف أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة استمرت وحتى ساعات الفجر بعمليات تتبع كامل كمية المواد الغذائية التي تم استبدال تاريخ إنتاجها وانتهائها في المنزل المشار إليه، وضبطت كامل الكمية والتي قدرت بنحو 5 أطنان في موقع منفصل قبل عملية توزيعها ووصولها للمواطنين، حيث تم حجزها بالكامل لغايات إتلافها وإغلاق المنشأة.
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