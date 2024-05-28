ضمن حملة "صيف آمن".. بدء إزالة الأعشاب الجافة وتحسين البيئة الحرجية في لواء الجامعة

رعى متصرف لواء الجامعة بالعاصمة رامي بدر صباح اليوم، وضمن حملة "صيف آمن" التي اطلقتها مديرية الامن العام، حملة لإزالة الأعشاب الجافة وتحسين البيئة الحرجية مع دخول الصيف، وذلك انطلاقا من ضريح وصفي التل والمناطق الحرجية المحيطة به في منطقة الكمالية بصويلح.



وحضر حفل انطلاق الحملة، التي تهدف اضافة لتوعية المواطنين بمخاطر الصيف البيئية والحد من حرائق الغابات والمناطق الحرجية، مدير دفاع مدني صويلح ومدير مركزها الامني ومدير المرافق والبرامج الثقافية بامانة عمان الكبرى عبد الهادي راجي المجالي ومدير منطقة صويلح أكرم الحروب وعدد من مسؤولي الامانة.



وقال متصرف لواء الجامعة إنّ حملة صيف آمن اختارت أن تبدأ في لواء الجامعة من ضريح الشهيد وصفي التل وما يحيط به من مناطق حرجية واسعة، وستطال الحملة مناطق عديدة بالتعاون مع الدفاع المدني ومديرية زراعة العاصمة وأمانة عمان.



وقال بدر إن تنفيذ مثل هذه المبادرة يعزز مدى الوعي بأهمية الحفاظ على الغابات والمناطق الحرجية وحمايتها بإزالة الأعشاب الجافة وتحسين أوضاعها بيئيا وتحوطا من الحرائق وامتداداتها التي تكثر بالصيف. مراهنا على وعي المواطنين والمتنزهين لتجنب بعض السلوكيات السلبية التي تتسبب بالحرائق للمناطق الحرجية.



كما لفت أنها ستتضمن برامح توعوية للمواطنين والمتنزهين للابتعاد عن السلوكيات السلبية، مؤكدا على ضرورة التشاركية بين أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ هذه الحملات والبرامج البيئية التي تساهم في حماية ارواح وممتلكات المواطني وتحافظ على الغطاء النباتي والحرجي.



وشارك في أعمال التقليم وإزالة الأعشاب الجافة في ضريح وصفي التل اليوم كوادر الدفاع المدني وعمال وموظفين من أمانة عمان ومديرية الزراعة.



وكان مدير الامن العام اطلق قبل مؤخرا مبادرة (صيف آمن 2024)، الهادفة إلى نشر التوعية والتثقيف وتوفير بيئة آمنة للمواطنين وحمايتهم من الحوادث الناجمة عن السلوكيات السلبية خلال فصل الصيف.



وتشتمل الحملة التي يقودها الدفاع المدني بمديرية الامن العام حملة واسعة لازالة الاعشاب الجافة وصيانة المناطق الحرجية للحد من حرائق الغابات.



تجدر الاشارة إلى أن مديرية الدفاع المدني تعاملت خلال الايام القليلة الماضية مع العديد من حرائق المزروعات والاعشاب الجافة والاشجار الحرجية، وهي حوادث تكثر عادة مع دخول الصيف وانتعاش موسم السياحة الداخلية والتنزه.

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