طائرة "ملابس" تنطلق من الأردن إلى غزة

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أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" اليوم الاثنين طائرة مساعدات إغاثية جديدة تحمل الملابس إلى غزة عبر معبر رفح في مصر.