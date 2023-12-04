الإثنين 04 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

طائرة "ملابس" تنطلق من الأردن إلى غزة

طائرة تحمل مساعدات إلى غزة
الطائرة التي تحمل مساعدات إلى غزة
أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" اليوم الاثنين طائرة مساعدات إغاثية جديدة تحمل الملابس إلى غزة عبر معبر رفح في مصر.اضافة اعلان
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