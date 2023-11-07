"طاقة النواب" تؤكد أهيمة الالتفاف خلف مواقف الملك نُصرة لغزة

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ثمن رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المُهندس طلال النسور، مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الراسخة والداعمة لصمود الأهل في قطاع غزة، بوجه العدوان الإسرائيلي الغاشم.وأكد أهمية الالتفاف حول مواقف جلالة الملك وولي عهده الأمين، والمتضمنة نُصرة الأشقاء في غزة، وضرورة الوقوف بوجه مُخططات الاحتلال لتفريغ الأرض من أهلها والتهجير القسري.واستعرض النسور، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء، المهام المنوطة بـ"الطاقة النيابية"، كدراسة القوانين والأمور والاقتراحات المُتعلقة بالكهرباء والنفط والغاز ومصادر الطاقة المُتجددة والبديلة والثروة المعدنية والاتفاقيات، فضلًا عن دراسة ومُراقبة سياسات تسعير المُشتقات النفطية.وأوضح أن من أبرز مشاريع القوانين المعروضة على طاولة "الطاقة النيابية"، هي قانون مؤقت رقم 64 لسنة 2002 قانون الكهرباء العام، وقانون مؤقت رقم 52 لسنة 2003 قانون مُعدل لقانون الكهرباء العام.حضر الاجتماع النواب: صالح الوخيان، موسى هنطش، محمد الخلايلة، رهق الزواهرة، غازي البداوي.