طالبات تخصص القبالة في "الخدمات الطبية الملكية" يلتقين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسكان

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عقدت الأمانة العامة للمجلس الاعلى للسكان لقاءً تعليمياً لثلاثين طالبة من تخصص القبالة بكلية الخدمات الطبية الملكية، والذي يأتي ضمن البرنامج التعليمي والتدريبي في الكلية بربط المعرفة الطبية عند القابلات بحالة الصحة الإنجابية وقضاياها واحتياجاتها من معلومات ومشورة وخدمات وكوادر صحية مؤهلة.وبدأ اللقاء بإيجاز من مسؤولة تخصص القبالة في كلية الخدمات الطبية الملكية الرائد أحلام الخرابشة عن الكلية والخطة الدراسية لتخصص القبالة، والمهارات والكفايات التي تُعنى خريجات الكلية بتطبيقها، وأهمية ربط البرنامج الأكاديمي للقابلات بالعمل المؤسسي والمجتمعي المبني على الدراسات والابحاث التي ينفذها المجلس الأعلى للسكان.وتلا ذلك عرض من أمين عام المجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى المصاروه عن مستويات الحمل والإنجاب في الأردن وتباين مستوياته بين الشرائح الاجتماعية وحسب الجنسية، وقدم بيانات عن تزايد أعداد المواليد الذين سُجلوا في الأردن في السنوات العشرة الماضية والعدد المتوقع من النساء في سن الإنجاب ومن الأحمال والولادات في السنوات القادمة، مما يعني وجود حاجة كبيرة لأعداد متزايدة من القابلات لتقديم خدمات الرعاية خلال فترة الحمل وعند الولادة وما بعدها بما في ذلك تقديم خدمات الوسائل الحديثة لتنظيم الإنجاب، فكل هذه الخدمات تعتبر عناصر مهمة في الرعاية الصحية الأولية التي هي ركن أساسي في النظام الصحي الأردني.وقدمت مساعدة الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان رانيا العبادي، عرضاً مسهباً حول المباعدة بين المواليد وتزايد نسبة الولادات القيصرية، وعن تنظيم الإنجاب في الأسرة ووسائل تنظيمه المستخدمة في الأردن ومصادر الحصول عليها وعلى خدماتها من القطاع العام والخاص والأهلي ودور القابلات في تقديم هذه الخدمة، والأسباب والتحديات التي تقف وراء تراجع معدل استخدام وسائل تنظيم الإنجاب وتزايد نسبة الأزواج الذين لديهم حاجة إلى استخدام وسيلة حديثة لتنظيم إنجابهم وتحقيق رغباتهم الإنجابية، والفرص العديدة الضائعة لتلبية هذه الحاجة في المرافق الصحية المختلفة.وقدمت منسقة كسب التأييد في المجلس بديعة قبيلات عرضاً حول "الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية 2020-2030 ومكوناتها" والتي تتضمن إطاراً مرجعياً لمختلف الشركاء في الاردن يمكن من خلاله تطوير أو مواءمة الخطط المؤسسية والمداخلات اللازمة لتحقيق الاتاحة الشاملة لخدمات ومعلومات الصحة الإنجابية والجنسية المتكاملة، وقدمت الباحثة في المجلس رزان العزة عرضاً حول "الرضاعة الطبيعية في الأردن" من حيث حجم الممارسة والتحديات.وقدم مدير وحدة الدراسات والسياسات في المجلس علي المطلق عرضاً حول منصة المعرفة للصحة الإنجابية والجنسية/ شير نت الأردن وآلية تسجيل العضوية فيها، فيما قدم المدير الفني والباحث الرئيسي في المجلس غالب العزة عرضاً حول موضوع "تعزيز دور الوالدين في الصحة الإنجابية والجنسية لأبنائهم اليافعين واليافعات"، وجرى أيضاً تقديم عرض حول أهداف منصة المعرفة الالكترونية للصحة الإنجابية للشباب "دربي" وآلية استخدامها والتسجيل عليها من قبل مديرة وحدة الإعلام والاتصال في المجلس عطاف الحديد ومطور تطبيقات الويب والداعم الفني في المجلس المهندس عيد المناصير.