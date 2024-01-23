طالعوا تقرير مالية النواب بشأن الموازنة وتوصياتها

يستمع مجلس النواب صباح يوم غد لتقرير لجنته المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٤ ، وتضمنت توصيات مالية النواب ٣٤ توصية.



وطالبت المالية بتوجيه الدعم للطالب الفقير وتخصيص 60 مليونا لصندوق الإقراض الزراعي لمنح قروض دون فائدة للمزارعين، بالإضافة إلى إعادة النظر بكافة تعاقدات توليد الطاقة.

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ودعت الحكومة، إلى فرض الرقابة على الأسواق بما يضمن استقرار أسعار السلع، وتحييد ارتفاع أسعار الشحن للبضاعة المستوردة، والالتزام في مسار تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه.

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تقرير اللجنة المالية بشأن الموازنة

توصيات اللجنة المالية

