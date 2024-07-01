 
الإثنين 01 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طالعوا نظامي الموارد البشرية والخدمة المدنية الجديدين

مبنى ديوان الخدمة المدنية
مبنى ديوان الخدمة المدنية

أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، الاثنين، بدء نفاذ نظام الموارد البشرية الجديد، نظام الخدمة المدنية المعدل.
وقال الشريدة، إنه سيكون نظاما عصريا، ويلبي طموحات التحديث الإداري، ويواكب أنظمة الموارد البشرية المطبّقة في القطاع الخاص، وإن نظام الموارد الجديد يطور الكوادر البشرية التي تعد أساس تحديث القطاع العام.

اضافة اعلان

 

 

وأضاف الشريدة، أن نظام الموارد البشرية يخلق قدرات ويؤكد الاهتمام بتطوير الأداء الفردي والمؤسسي.

 

 

لقراءة نظام الموارد البشرية الجديد (انقر هنا)

 

لقراءة نظام الخدمة المدنية الجديد (انقر هنا)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مع ارتفاع درجات الحرارة يلجأ المواطنون لرش أجسامهم بالماء-(تصوير: ساهر قدارة)

استمرار الأجواء الحارة اليوم وبدء انحسار الموجة السبت

20 حزيران 2024
620234143459499052719

استمرار تأثير الكتلة الجافة والحارة على المملكة الجمعة

07 حزيران 2024
تربية الرصيفة

تربية الرصيفة: الشديفات يجتمع برؤساء قاعات امتحان الثانوية العامة

05 حزيران 2024
مستوطنون اقتحموا المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. (رويترز)

الأردن يدين اقتحام وزير إسرائيلي وأعضاء من الكنيست المسجد الأقصى

05 حزيران 2024
اقرأ أيضا
2ff5ce6e-4d0d-4f3b-9db1-080b73030a46

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي ذوي الشهيد الفوارس

منذ 1 دقيقة
83bb4a12-436f-4860-a57e-496ed32b940c

وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لوزير المالية

منذ1 ساعة
شاحنات مساعدات تتجه إلى غزة

32 شاحنة مساعدات جديدة للأهل في غزة

منذ5 ساعة
الهيئة الخيرية الأردنية ومركز الملك سلمان للاغاثة يدعمان أسر سورية

الهيئة الخيرية الأردنية ومركز الملك سلمان للاغاثة يدعمان أسر سورية

منذ6 ساعة
1719821560599

الفايز ينعى العين الأسبق عمر النابلسي

منذ7 ساعة
د. محمود أبو فروة الرجبي

ألعاب الأطفال الرقمية وصناعة التفاهة

منذ21 ساعة
افكار و مواقف

ماذا يريد الغرب منا؟

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

من الذي يبث التوتر داخل الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

متى يحل مجلس النواب؟

جهاد المنسي |اليوم

تحديات جديدة تهدد منظومة الحماية الاجتماعية

أحمد عوض |اليوم

تركيب الصورة

يعقوب ناصر الدين |اليوم

محكومون بالأمل دوما

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات | منذ21 ساعة
الأستاذ والمؤرخ اليهودي آفي شلايم - (أرشيفية)

البكاء على بابل.. حوار مع آفي شلايم

ترجمات |29 حزيران 2024
ترامب

كيف سيبدو النظام الدولي إذا تحقق نهج "أميركا أولا"؟

ترجمات |28 حزيران 2024
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات |26 حزيران 2024
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات |26 حزيران 2024
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن منذ21 ساعة

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

قاعد 28 حزيران 2024

14 copy

الديمقراطية 27 حزيران 2024

5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy

تعرفة الكهرباء 26 حزيران 2024

حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء
 