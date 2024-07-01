طالعوا نظامي الموارد البشرية والخدمة المدنية الجديدين

أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، الاثنين، بدء نفاذ نظام الموارد البشرية الجديد، نظام الخدمة المدنية المعدل.



وقال الشريدة، إنه سيكون نظاما عصريا، ويلبي طموحات التحديث الإداري، ويواكب أنظمة الموارد البشرية المطبّقة في القطاع الخاص، وإن نظام الموارد الجديد يطور الكوادر البشرية التي تعد أساس تحديث القطاع العام.

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وأضاف الشريدة، أن نظام الموارد البشرية يخلق قدرات ويؤكد الاهتمام بتطوير الأداء الفردي والمؤسسي.

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