طبيبة أردنية في أمريكا تساهم بعلاج نوع نادر من سرطان الأطفال

نجحت طبيبة أردنية في الولايات المتحدة مع فريق طبي بعلاج نوع نادر جداً من السرطان نتيجة طفرة جينية لأحد الأطفال في مستشفى ميتشيغان للأطفال.

وأشرفت الطبيبة ايمان العنتري، على حالة الطفلة "كاسيدي" التي شُخصت بأنها تعاني من نوع نادر من أورام الأطفال، حيث أتمت ثلاث دورات من العلاج الكيميائي.

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واليوم وبعد عام الطفلة بحالة ممتازة جداً بعد العلاج وزراعة نخاع العظم كما عادت لتمارس حياتها الطبيعية، حيث احتفل الفريق بشفائها التام.



وقدم والدا الطفلة زاك ومونيكا شكرهما للطبيبة الأردنية العنتري.





والجدير بالذكر أن الدكتورة العنتري هي خريجة الجامعة الأردنية تخصص الطب البشري، كما أتمت تخصصها بالولايات المتحدة الأمريكية في أورام الأطفال.



علاوة على أنها كانت من أوائل المملكة في التوجيهي.