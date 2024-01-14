الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طبيبة أردنية في أمريكا تساهم بعلاج نوع نادر من سرطان الأطفال

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العنتري تحمل الطفلة كاسيدي وبجانبها أفراد أسرتها

نجحت طبيبة أردنية في الولايات المتحدة مع فريق طبي بعلاج نوع نادر جداً من السرطان نتيجة طفرة جينية لأحد الأطفال في مستشفى ميتشيغان للأطفال.
وأشرفت الطبيبة ايمان العنتري، على حالة الطفلة "كاسيدي" التي شُخصت بأنها تعاني من نوع نادر من أورام الأطفال، حيث أتمت ثلاث دورات من العلاج الكيميائي.

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واليوم وبعد عام الطفلة بحالة ممتازة جداً بعد العلاج وزراعة نخاع العظم كما عادت لتمارس حياتها الطبيعية، حيث احتفل الفريق بشفائها التام.


وقدم والدا الطفلة زاك ومونيكا شكرهما للطبيبة الأردنية العنتري.



والجدير بالذكر أن الدكتورة العنتري هي خريجة الجامعة الأردنية تخصص الطب البشري، كما أتمت تخصصها بالولايات المتحدة الأمريكية في أورام الأطفال.


علاوة على أنها كانت من أوائل المملكة في التوجيهي.

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