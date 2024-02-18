طبيب أردني عائد من غزة أطفال غزة تتجمد الدماء في عروقهم من البرد

قال طبيب أردني عائد من غزة إنه عاين أطفالا في غزة تجمدت عروقهم من البرد.



وأضاف الطبيب بلال عزام والذي استطاع دخول القطاع مع مؤسسة دولية ومعاينة الحرب على الأرض: "كل يوم تخسر أرواحا لسبب صغير وهو عدم وجود مضاد حيوي، تفقد حياة إنسان لسبب لا يقبل وجوده في عام 2024".

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وتابع في مقابلة مع "الغد" ننشر بعض مقتطفاتها: "الأمر الذي يبكينا يوميا وجود أطفال يموتون من البرد، لا يعاني من مرض ولا قصف بيته ولا يعاني من إصابة، هو فقط يموت لأن درجة الحرارة متدنية هو يجلس في خيمة لا تحميه من مطر ولا برد ولا من قصف".



وأردف: "يأتي الاولاد إلى المستشفى في المساء لونهم أزرق من البرد أجسامهم متجمدة من البرد، مجرد بطانية يمكن أن تنقذ حياة طفل تمجد الدم في عروقه ومات".