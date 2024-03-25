الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس بارد نسبياً اليوم وربيعي لطيف غدًا

انخفاض على درجات الحرارة وأجواء غائمة وباردة
انخفاض على درجات الحرارة وأجواء غائمة وباردة

تكون الأجواء اليوم الاثنين، باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع في ساعات الصباح هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة واجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
ويطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة، لتسود أجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
كما يطرأ الأربعاء، ارتفاع اخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، لتسجل اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء ربيعية دافئة في أغلب المناطق، واكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 4 وفي مرتفعات الشراة 11 - 3، وفي مناطق البادية 18 - 7، وفي مناطق السهول 16 - 8، وفي الأغوار الشمالية 22 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 13، وفي البحر الميت 23 - 12، وفي خليج العقبة 24 - 13 درجة مئوية.
-- (بترا)

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