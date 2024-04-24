طقس جاف وحار اليوم وغدًا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها اليوم الأربعاء، ويكون الطقس جافا بوجه عام وحارا نسبيا في معظم مناطق المملكة، وتكون الأجواء حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع أن تسود أجواء مغبرة أحياناً في مناطق البادية ، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يزداد تأثير الكتلة الهوائية الجافة والحارة المؤثرة على المملكة يوم غدٍ الخميس، حيث يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 10-12 درجة مئوية، كما تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية ،ويكون الطقس جافا وحارا نسبياً فوق الجبال، وحارًا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



ويتراجع قليلا الجمعة، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة ،حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، كما تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ،وتسود أجواء دافئةً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غريبة معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



كما يستمر السبت، ظهور كميات من الغيوم المتوسطة والعالية التي تغطي سماء المملكة ،ويكون الطقس دافئًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غريبة معتدلة السرعة تنشط أحياناً تثير الغبار في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 20 درجات مئوية، وفي غرب عمان 32 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 19 وفي مرتفعات الشراة 31 - 18, وفي مناطق البادية 36 - 21 وفي مناطق السهول 34 - 21, وفي الأغوار الشمالية 39 - 24, وفي الأغوار الجنوبية 41 - 26، وفي البحر الميت 39 - 25، وفي خليج العقبة 41 - 26 درجة مئوية.- (بترا)