الإثنين 17 تموز 2023
النسخة المطبوعة

طقس حار الى حار جدًا في جميع المناطق اليوم

عمّان - (أرشيفية)
انخفاض طفيف على درجات الحرارة
يطرأ اليوم الاثنين، انخفاض طفيف درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.اضافة اعلان
وتحذر "الأرصاد الجوية"، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق، ومن عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، ومن عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتراجع قليلاً يوم غدٍ الثلاثاء، تأثير الكتلة الهوائية الحارة، حيث يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
و ترتفع يوم الأربعاء، درجات الحرارة بشكل طفيف، لتعود الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
تبقى الأجواء الخميس، حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 37 - 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35 - 22، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 20 وفي مرتفعات الشراة 33 - 18، وفي مناطق البادية 41 - 23، وفي مناطق السهول 37 - 24، وفي الأغوار الشمالية 42 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 28، وفي البحر الميت 42- 27، وفي خليج العقبة 43 - 28 درجة مئوية.- (بترا)
طاولة مستديرة لـ "أرض" تدعو لتفعيل محلية قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام

طاولة مستديرة لـ "أرض" تدعو لتفعيل محلية قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام منذ18 ساعة

WhatsApp Image 2023-07-16 at 12.56.07 PM

"السياسة والمجتمع" يطلق مشروع " حزبي تنموي " منذ20 ساعة

مجلس النواب - (أرشيفية)

مطالبات نيابية برد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية منذ20 ساعة

64b3a5f6712d8

محمد عكور يؤدي اليمين الدستورية خلفا للنائب الراحل الخصاونة منذ21 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
محلي الأسبارتام

"الغذاء والدواء" تحذر من الإفراط بتناول محلي الأسبارتام

منذ10 ساعة
حاضنات الأعمال

حاضنات الأعمال ودورها في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

منذ10 ساعة
قطيشات أميناً عامَّاً لوزارة الأشغال

قطيشات أميناً عامَّاً لوزارة الأشغال

منذ16 ساعة
"أوكسفام الأردن" توضح حول تقليص المساعدات الغذائية للاجئين

"أوكسفام الأردن" توضح حول تقليص المساعدات الغذائية للاجئين

منذ17 ساعة
الأردن يعزي كوريا بضحايا الفيضانات

الأردن يعزي كوريا بضحايا الفيضانات

منذ18 ساعة
الزراعة تشكّل فريقا لحصر أضرار حريق عجلون وجرش

الزراعة تشكّل فريقا لحصر أضرار حريق عجلون وجرش

منذ18 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

"عباقرة" تحت القبة!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

تصويت الضفة الغربية في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

ما يزال القلق قائما.. عليكم طمأنتهم

جهاد المنسي |اليوم

الحضور الخليجي في فضاء الذكاء الاصطناعي

د.عاصم منصور |اليوم

كلام في الصميم!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

قوة المبادرة في تفعيل الإصلاح

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 