طقس حار الى حار جدًا في جميع المناطق اليوم

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يطرأ اليوم الاثنين، انخفاض طفيف درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتحذر "الأرصاد الجوية"، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق، ومن عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، ومن عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتراجع قليلاً يوم غدٍ الثلاثاء، تأثير الكتلة الهوائية الحارة، حيث يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.و ترتفع يوم الأربعاء، درجات الحرارة بشكل طفيف، لتعود الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.تبقى الأجواء الخميس، حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 37 - 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35 - 22، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 20 وفي مرتفعات الشراة 33 - 18، وفي مناطق البادية 41 - 23، وفي مناطق السهول 37 - 24، وفي الأغوار الشمالية 42 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 28، وفي البحر الميت 42- 27، وفي خليج العقبة 43 - 28 درجة مئوية.- (بترا)