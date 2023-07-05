الأربعاء 05 تموز 2023
النسخة المطبوعة

طقس حار نسبيا إلى حار في أغلب المناطق اليوم

منظر عام لمدينة عمان
مدينة عمان
يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى، اليوم الأربعاء، أعلى من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتبقى الأجواء الجمعة، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتكون الأجواء السبت، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 18 وفي مرتفعات الشراة 30 - 17، وفي مناطق البادية 37 - 20، وفي مناطق السهول 33 - 19، وفي الأغوار الشمالية 39 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 27، وفي البحر الميت 40 - 25، وفي خليج العقبة 41 - 27 درجة مئوية.- (بترا)
3ab768e9-f3a2-4d5e-b624-f9c1eb5881cd

ضبط 1098 شخصاً في 593 قضية إتجار وترويج للمواد المخدرة خلال حزيران منذ23 ساعة

الأعيان: نستهجن صمت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان لجرائم اسرائيل

الأعيان: نستهجن صمت المجتمع الدولي على جرائم إسرائيل 03 تموز 2023

الصفدي: العدوان الإسرائيلي على جنين سيفجر دوامات واسعة من العنف

الصفدي: العدوان الإسرائيلي على جنين سيفجر دوامات واسعة من العنف 03 تموز 2023

الأردن يدين العدوان على مدينة جنين ويحذر من استمراره

الأردن يدين العدوان على مدينة جنين ويحذر من استمراره 03 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
منظر عام لمدينة عمان

طقس معتدل اليوم وغدا وارتفاع الحرارة الجمعة

14 حزيران 2023
اقرأ أيضا
3 عيادات و25 طبيبا بمناطق الحجاج الأردنيين في مكة

السعودية تعلن بدء إصدار تأشيرات أداء العمرة

منذ 16 دقيقة
WhatsApp Image 2023-07-05 at 9.01.38 AM

نجاح أعمال "الالتزام البيئي" في موسم الحج

منذ 38 دقيقة
ديوان الخدمة المدنية الأردني

"الخدمة المدنية": امتحان تنافسي السبت لتعديل أوضاع موظفين

منذ12 ساعة
مديرية الأمن العام

بوقت قياسي.. القبض على شخص قتل طفلا بإطلاق نار عشوائي في مادبا

منذ18 ساعة
WhatsApp Image 2023-07-04 at 11.40.30 AM

"الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية" يوقع اتفاقية تعاون مع "تحليل العلاقات الدولية في أذربيجان"

منذ22 ساعة
WhatsApp Image 2023-07-04 at 11.27.37 AM

اتحاد الجامعات العربية يستضيف الرابطة العامة للجامعات الصينية والعربية

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

ما الذي ننتظره؟!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

أخطر ما قاله نتنياهو مؤخرا

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا التقى الوزير بالأسد؟!

ماهر أبو طير |اليوم

محرقة جنين.. والعودة إلى "حماس"

موفق ملكاوي |اليوم

بين إحراق القرآن وإحراق جنين

سائد كراجة |اليوم

الأثرياء الصامتون و"خطة خالد بن الوليد"!

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات | منذ12 ساعة
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
 