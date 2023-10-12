الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس خريفي معتدل حتى السبت

أجواء خريفية
طقس خريفي وغيوم
 تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الجمعة، خريفية معتدلة الحرارة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء السبت، خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.
ومن المتوقع أن تتأثر المملكة الأحد، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة حيث يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتصبح الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهناك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في شرق المملكة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 27 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 13، وفي مرتفعات الشراة 23 - 12، وفي مناطق البادية 30 - 17، وفي مناطق السهول 27 - 16، وفي الأغوار الشمالية 33 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 24، وفي البحر الميت 33 - 22، وفي خليج العقبة 33 - 23 درجة مئوية.-(بترا)
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