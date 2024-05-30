 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس دافئ اليوم وغدًا وكتلة هوائية جافة الأحد

عمان
عمان

-يكون الطقس اليوم الخميس، دافئًا في أغلب المناطق، وحارا نسبياً في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الجمعة، دافئًا في أغلب المناطق، وحارا نسبياً في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وترتفع درجات الحرارة السبت، ويكون الطقس معتدلا فوق المرتفعات الجبلية، وحارا نسبيًا إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


ويتوقع الأحد، أن تتأثر المملكة بكتلة هوائية جافة وحارة، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ ليصبح الطقس حارا نسبياَ فوق المرتفعات الجبلية العالية وحارًا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة تنشط أحياناً في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 9 وفي مرتفعات الشراة 23 - 10, وفي مناطق البادية 34 - 16 وفي مناطق السهول 28 - 14, وفي الأغوار الشمالية 34 - 18, وفي الأغوار الجنوبية 36 - 22، وفي البحر الميت 35 - 21، وفي خليج العقبة 35 - 22 درجة مئوية.- (بترا)


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