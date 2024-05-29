 
الأربعاء 29 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس دافئ حتى الجمعة وارتفاع الحرارة السبت

طقس مشمس في عمّان - (أرشيفية)
طقس مشمس في عمّان - (أرشيفية)

تنخفض درجات الحرارة اليوم الأربعاء، بشكل طفيف ويكون الطقس دافئًا في اغلب المناطق، وحارا نسبيًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يومي الخميس والجمعة دافئًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 

ويطرأ السبت، إرتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا نسبيًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 10 وفي مرتفعات الشراة 25 - 9, وفي مناطق البادية 34 - 15 وفي مناطق السهول 27 - 14, وفي الأغوار الشمالية 34 - 18, وفي الأغوار الجنوبية 36 - 21، وفي البحر الميت 35 - 19، وفي خليج العقبة 36 - 21 درجة مئوية.


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