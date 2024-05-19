 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طقس دافئ في اغلب المناطق حتى الثلاثاء

مشهد عام من مدينة عمان-(ارشيفية)
مشهد عام من مدينة عمان-(ارشيفية)
يكون الطقس اليوم الأحد، دافئًا فوق المرتفعات الجبلية، وحارا نسبيًا الى حار في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.اضافة اعلان

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يومي الاثنين والثلاثاء ، دافئًا فوق المرتفعات الجبلية، وحارا نسبيًا الى حار في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات ما بعد الظهر.
ويبقى الطقس الأربعاء، دافئًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا نسبيًا الى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 21 درجةمئوية، وفي غرب عمان 30 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 18 وفي مرتفعات الشراة 28 - 16, وفي مناطق البادية 35 - 20 وفي مناطق السهول 32 - 21, وفي الأغوار الشمالية 37 - 20, وفي الأغوار الجنوبية 40 - 25، وفي البحر الميت 39 - 24، وفي خليج العقبة 41 - 24 درجة مئوية.
-- (بترا)
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