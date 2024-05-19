طقس دافئ في اغلب المناطق حتى الثلاثاء

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يومي الاثنين والثلاثاء ، دافئًا فوق المرتفعات الجبلية، وحارا نسبيًا الى حار في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات ما بعد الظهر.ويبقى الطقس الأربعاء، دافئًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا نسبيًا الى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 21 درجةمئوية، وفي غرب عمان 30 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 18 وفي مرتفعات الشراة 28 - 16, وفي مناطق البادية 35 - 20 وفي مناطق السهول 32 - 21, وفي الأغوار الشمالية 37 - 20, وفي الأغوار الجنوبية 40 - 25، وفي البحر الميت 39 - 24، وفي خليج العقبة 41 - 24 درجة مئوية.-- (بترا)