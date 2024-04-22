طقس دافئ في معظم المناطق اليوم وكتلة حارة غدًا

يكون الطقس اليوم الاثنين، دافئًا نسبياً في معظم مناطق المملكة، وحار نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الثلاثاء، تدريجياً بكتلة هوائية حارة نسبياً، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتزيد عن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية ؛ ليصبح الطقس دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.



وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الأربعاء، ويكون الطقس حارًا نسبياً في معظم المناطق، فيما يكون حاراً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



اما الخميس، يزداد تأثير الكتلة الهوائية الحارة نسبيا المؤثرة على المملكة، حيث يتوقع ان تسجل درجات الحرارة اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 10-11 درجة مئوية، ويكون الطقس حارًا نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، وحارًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 14 درجات مئوية، وفي غرب عمان 24 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 11 وفي مرتفعات الشراة 23 - 10, وفي مناطق البادية 31 - 16 وفي مناطق السهول 27 - 14, وفي الأغوار الشمالية 32 - 17, وفي الأغوار الجنوبية 34 - 20، وفي البحر الميت 33 - 19، وفي خليج العقبة 34 - 21 درجة مئوية.- (بترا)