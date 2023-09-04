الإثنين 04 أيلول 2023
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طقس صيفي اليوم وارتفاع الحرارة غدًا

منظر عام لمدينة عمان
تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان بين 33 - 12 درجة مئوية
تسجل درجات الحرارة، اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية وتكون مثيرة للغبار.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
كما يطرأ يوم الأربعاء، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتبقى الأجواء يوم الخميس، حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17 وفي مرتفعات الشراة 27 - 16، وفي مناطق البادية 38 - 23، وفي مناطق السهول 33 - 21، وفي الأغوار الشمالية 38 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 28، وفي البحر الميت 39 - 28، وفي خليج العقبة 39 - 27 درجة مئوية.- (بترا)
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