الخميس 03 آب 2023
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طقس صيفي بالمرتفعات والسهول وحار في باقي المناطق حتى الأحد

منظر عام لمدينة عمان
طقس صيفي بالمرتفعات والسهول وحار في باقي المناطق حتى الأحد
تنخفض درجات الحرارة اليوم الخميس، بشكل طفيف لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.اضافة اعلان
وتحذر "الأرصاد الجوية"، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة خاصة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
وتبقى الأجواء السبت والأحد صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 16 وفي مرتفعات الشراة 30 - 15، وفي مناطق البادية 38 - 21، وفي مناطق السهول 33 - 19، وفي الأغوار الشمالية 40 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 26، وفي البحر الميت 41- 25، وفي خليج العقبة 42 - 27 درجة مئوية.-(بترا)
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