الأحد 17 أيلول 2023
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طقس معتدل حتى الأربعاء

عمان
مدينة عمان
تكون الأجواء اليوم الأحد، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء ، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء الثلاثاء، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15 وفي مرتفعات الشراة 27 - 14، وفي مناطق البادية 36 - 20، وفي مناطق السهول 30 - 18، وفي الأغوار الشمالية 38 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 26، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 38 - 25 درجة مئوية.- (بترا)
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