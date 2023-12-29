طلبة الثانوية يواصلون غدا التقدم لامتحان الدورة التكميلية في يومه الثاني

يواصل طلبه الثانوية العامة للدورة التكميلية يوم غد السبت التقدم للامتحان في يومه الثاني، ومن المقرر أن يتقدم للامتحان 29879 طالباً وطالبة في كافة الفروع .

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وكانت وزارة التربية والتعليم وجهت رسائل وإرشادات للمشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023/ الامتحان التكميلي، الذي سيتقدم له 81614 مشتركاً ومشتركة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني، في 381 مركزاً امتحانياً في مديريات التربية والتعليم تشتمل على 833 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية.