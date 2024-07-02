 
الثلاثاء 02 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طلبة عن الورقة الثانية للرياضيات: مرتاحون وراضون

آراء متباينة لطلبة التوجيهي لامتحان الرياضيات
طالبات توجيهي (تصوير أمير خليفة)

أبدى طلبة تقدموا للورقة الثانية في امتحان مبحث الرياضيات اليوم، ارتياحهم ورضاهم من مستوى الاسئلة. 


وقال طلبة من الفرع العلمي إن أسئلة الورقة الثانية جاءت متوسطة مائلة للسهولة وإنها اسهل من الورقة الاولى التي تقدموا اليها السبت الماضي، فيما ابدى طلبة الفرع الادبي ارتياحهم من مستوى ونمطية الورقة الثانية.

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وأكدوا أن أسئلة الورقة الثانية لامتحان الرياضيات كانت سهلة، ومن ضمن المنهاج المقرر.


وأضافوا أن الوقت المخصص للامتحان كان بحاجة الى وقت اطول لاجابة عليه ولكن بشكل عام يعد امتحان مناسبا، ومراعيا القدرات والمستويات الفردية بين الطلبة.


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