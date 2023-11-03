طوفان الأردنيين في "وسط البلد" يحيّي طرد سفير الكيان الصهيوني ويندد بمجازر الاحتلال الوحشية

إيمان الفارس

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احتشد آلاف الأردنيين في مسيرة شعبية دعت إليها مختلف الفعاليات الشعبية والوطنية، في محيط المسجد الحسيني، وذلك تنديدا بمجازر الاحتلال الصهيوني التي مايزال يرتكبها في قطاع غزة، والتي كانت آخرها مجزرتا مخيم جباليا والفالوجا، خلال أقل من 24 ساعة.ورحّب المتظاهرون، الذين أدواء صلاة الغائب جماعة، عن روح شهداء غزّة الذين قضوا في عدوان الكيان الصهيوني على القطاع، بطرد سفير الاحتلال من العاصمة الأردنية، مردّدين هتافات شجب للانتهاكات الإجرامية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المدنيين من نساء وأطفال عزّل، وحاملين شعارات مناصرة للمقاومة الفلسطينية والمضيّ نحو التحرير.وردد طوفان الفعاليات المحتشدة في منطقة وسط البلد يوم الجمعة، هتافات منددة بالأعمال الوحشية التي يتواصل بارتكابها الاحتلال الصهيوني، مثل "الشعب يريد تحرير فلسطين"، "بالروح بالدم نفديك يا غزة"، "وحّد صفّك.. وحّد صفّك"، مطالبين بـ "إلغاء الوجود الأميركي العسكري في الأراضي الأردنية".كما قال المتظاهرون "خيبر خيبر يا يهود.. جيش محمد سوف يعود"، "لا قواعد أميركية على الأرض الأردنية"، حاملين شعارات ولافتات كتب عليها "الشعب الأردني مع المقاومة"، "إسقاط جميع الاتفاقيات والتطبيع مع العدو الصهيوني"، "نعم للصمود.. لا للتهجير"، "فلسطين.. فلسطين.. لا تهجير ولا توطين"، "وحدتنا الوطنية.. سلاحنا الأقصى".ودعت اللافتات التي حملها المحتشدون لضرورة الاستمرار في مقاطعة كافة المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني، حيث كتب عليا ""ادعم المنتج المحلي"، "المقاطعة واجب.. المقاطعة لها أثر".وعبّر المحتجّون ضمن حشود ضخمة، عن تضامنهم مع الأهل في غزة، حيث ضمّت الاعتصامات التي استمرت على مدار ساعات فترة الظهيرة، مختلف الأطياف الحزبية والشبابية والنسائية، محيّين المقاومة ومؤكدين على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني بكافة السبل.