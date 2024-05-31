 
الجمعة 31 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عالية الغويري رئيسة لجمعية العلاج الطبيعي

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عالية الغويري رئيسة لجمعية العلاج الطبيعي
فازت الدكتورة عالية الغويري من كلية علوم التأهيل في الجامعة الأردنية برئاسة جمعية العلاج الطبيعي، إثر انتخابات جرت اليوم في فندق الفنار، بحضور مندوبين من وزارة الداخلية وأكثر من 50 معالج طبيعي منتسب للجمعية، حيث يأتي هذا الإنجاز المرموق تتويجًا لمسيرة مهنية حافلة بالعطاء والتميز.اضافة اعلان

والغويري، التي تعمل في "الأردنية" منذ أكثر من 13 عامًا، وشغلت مناصب عدة، كان آخرها نائب عميد كلية علوم التأهيل، هي باحثة متميزة في مجال العلاج الطبيعي، وهي عضوة مجلس إدارة في الاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي ورئيسة لجنة التعليم والاعتمادية الدولية للعلاج الطبيعي.
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