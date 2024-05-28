 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عبور قافلة غذائية أردنية جديدة لأهلنا في غزة

WhatsApp Image 2024-05-28 at 10.34.23 AM
قافلة مساعدات إنسانية أردنية جديدة لأهلنا في غزة
سيرت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) قافلة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في غزة .اضافة اعلان

وتتكون القافلة من 40 شاحنة محملة بالطرود الغذائية الأساسية، ليصار توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن الوضع الإنساني يزداد سوءا في قطاع غزة فيما الحياة تضييق بأهلنا في غزة ويصعب عليهم تأمين قوت يومهم.

وتابع الشبلي: نعمل أقصى ما في وسعنا لإدخال المزيد من المواد الغذائية إلى قطاع غزة لمواجهة النقص الغذائي ودرء حصول مجاعة محتملة في القطاع.

وأوضح أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم الى 1717 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني: www.jhco.org.jo.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الجامعة الأردنية

"الوطنية الأردنية لشؤون المرأة" تدعو إلى سياسات داعمة لتعزيز مشاركة الطالبات في مجالس الطلبة

27 أيار 2024
اقرأ أيضا
48da69f6-1b14-46e6-b7b0-f1d58de443fb

الهواري يلقي كلمة موحدة باسم مجلس وزراء الصحة العرب أمام جمعية الصحة العالمية

منذ1 ساعة
الجامعة الأردنية

تحالف النشامى والوطنيين والمستقلين يسيطر على "تنفيذية اتحاد طلبة الأردنية"

منذ2 ساعة
مبنى مديرية الأمن العام - (أرشيفية)

"الأمن العام" يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

منذ4 ساعة
مشهد عام من مدينة عمان-(ارشيفية)

حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة بعد ظهر اليوم وتوقعات لزخات مطرية شرق المملكة

منذ4 ساعة
رابطة الكتاب الأردنيين

بيان صادر عن رابطة الكتاب الأردنيين حول مجزرة رفح

منذ16 ساعة
الملك-عبدالله-الثاني

الملك ورئيس وزراء النرويج يؤكدان ضرورة وقف الكارثة الإنسانية بغزة

منذ20 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

قواعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

بذكرى الاستقلال.. ما الذي نريده للأردن؟

محمود خطاطبة |اليوم

معيار الدولة الناجحة اقتصاديا (2-1)

حسني عايش |اليوم

حديث ولي العهد

سلامة الدرعاوي |اليوم

مصر وثمن العدوان على غزة

سميح المعايطة |اليوم

هل سيغير غياب رئيسي توجهات إيران؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1716810649037455500

مذاكرات المحكمة الجنائية: ماذا ظن مسهّلو المذبحة؟

ترجمات | منذ15 ساعة
"إسرائيل تقتل الأطفال بقنابل أميركية.. أوقفوا الإبادة الجماعية" - (المصدر)

‏إسرائيل تنحدر إلى البربرية‏

ترجمات |26 أيار 2024
مخيم للطلاب المناصرين للفلسطينيين في جامعة أميركية - (المصدر)

غزة والعصيان في الجامعات الأميركية

ترجمات |26 أيار 2024
سفينة شحن تعبر قناة بنما، أيار (مايو) 2024 - (المصدر)

البنى التحتية تعيد صياغة المشهد الجيوسياسي

ترجمات |25 أيار 2024
موقع بناء محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية، مقاطعة هاينان الصينية، 28 حزيران (يونيو) 2023 - (أرشيفية)

الدوافع الحقيقية وراء التوسع النووي الصيني

ترجمات |24 أيار 2024
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

غزة

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

1946 23 أيار 2024

357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)
 