 
الثلاثاء 02 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عبور 50 شاحنة مساعدات إنسانية أردنية إلى غزة

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شاحنات أردنية متوجهة إلى قطاع غزة

عبرت قافلة مساعدات إنسانية جديدة للفلسطينيين في قطاع غزة تم تسييرها من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

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وسيرت القافلة التي تضم 50 شاحنة بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبدعم من نقابة المقاولين ومنظمة بايوس وأنيرا والسفارة البلغارية وروابي فرح وغيرها من المتبرعين.


وحملت الشاحنات الطرود الغذائية الأساسية والطحين والمواد الإغاثية مثل (الفرشات والبطانيات والطرود الصحية ووحدات الدم)، ليصار إلى توزيعها على الفلسطينيين في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة والمستشفيات العاملة في القطاع.


وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إنه تم إرسال براد وحدات الدم لإيصالها للمستشفيات وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بسبب النقص الحاد بوحدات الدم.


وأضاف الشبلي بأن الجهود الأردنية مستمرة في تذليل كل الطرق لإدخال وإيصال المساعدات لأهلنا في شمال قطاع غزة خاصة وقطاع غزة عامة.


وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم إلى 2373 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.


وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo.

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