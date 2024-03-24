عدم استقرار جوي وزخات متفرقة من المطر اليوم

تتأثر المملكة تدريجيا اليوم الأحد، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة يتوقع أن تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق خاصة في المناطق الشرقية مصحوبة بالرعد وحبات البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.

اضافة اعلان



وتدريجياً مع ساعات الليل يضعف تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي وهطول المطر، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصةً في المناطق الشرقية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وعلى الطرق الصحراوية.

وتكون الأجواء يوم غدٍ الاثنين، باردة في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع في ساعات الصباح هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

اما الثلاثاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتسود أجواء ربيعية لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تتجاوز سرعتها في بعض المناطق 50كم/ساعة وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

كما يطرأ الأربعاء، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 4 وفي مرتفعات الشراة 13 - 3، وفي مناطق البادية 19 - 6، وفي مناطق السهول 15 - 7، وفي الأغوار الشمالية 23 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 13، وفي البحر الميت 24 - 12، وفي خليج العقبة 25 - 12 درجة مئوية.

-- (بترا)