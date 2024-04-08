الإثنين 08 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عدم استقرار جوي يؤثر على المملكة حتى الأربعاء

عدم استقرار جوي يؤثر على المملكة حتى الثلاثاء
عدم استقرار جوي يؤثر على المملكة
يكون الطقس اليوم الاثنين، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً مع ساعات ما بعد الظهر يتوقع أن تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي.اضافة اعلان

حيث تتكاثر كميات الغيوم، وتهطل بإذن الله تعالى زخات غير منتظمة من المطر بين الحين والآخر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة قد تكون في ساعات متأخرة من الليل غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وتساقط البرد، كما يتوقع أن تمتد الهطولات في ساعات الليل لتشمل أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن إحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية، ومن إحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير، يشتد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة الثلاثاء، وتنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائماً أحياناً، وتهطل بمشيئة الله الأمطار بين الحين والآخر في أغلب المناطق تكون غزيرة على فترات يصحبها الرعد وتساقط البرد أحياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوزسرعتها حاجز 50كم/ساعة وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

يطرأ الأربعاء، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارد نسبياً في أغلب المناطق، ودافئ نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وغائم جزئياً الى غائم بوجه عام مع هطول الامطار بين الحين والاخر في أغلب المناطق قد تكون غزيرة أحياناً في المناطق الغربية يصحبها الرعد أحيانا وتساقط حبات البرد، مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً.

اما الخميس، ترتفع درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 19 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 7 وفي مرتفعات الشراة 18 - 6, وفي مناطق البادية 26 - 11 وفي مناطق السهول 22 - 10, وفي الأغوار الشمالية 29 - 13, وفي الأغوار الجنوبية 32 - 16، وفي البحر الميت 30 - 15، وفي خليج العقبة 31 - 17 درجة مئوية.

-- (بترا)عمان 8 نيسان (بترا)-يكون الطقس اليوم الاثنين، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وتدريجياً مع ساعات ما بعد الظهر يتوقع أن تتأثر المملكة بحالة من عدم الإستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم، وتهطل بإذن الله تعالى زخات غير منتظمة من المطر بين الحين والآخر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة قد تكون في ساعات متأخرة من الليل غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وتساقط البرد، كما يتوقع أن تمتد الهطولات في ساعات الليل لتشمل أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن إحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية، ومن إحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير، يشتد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة الثلاثاء، وتنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائماً أحياناً، وتهطل بمشيئة الله الأمطار بين الحين والآخر في أغلب المناطق تكون غزيرة على فترات يصحبها الرعد وتساقط البرد أحياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوزسرعتها حاجز 50كم/ساعة وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

يطرأ الأربعاء، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارد نسبياً في أغلب المناطق، ودافئ نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وغائم جزئياً الى غائم بوجه عام مع هطول الامطار بين الحين والاخر في أغلب المناطق قد تكون غزيرة أحياناً في المناطق الغربية يصحبها الرعد أحيانا وتساقط حبات البرد، مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً.

اما الخميس، ترتفع درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 19 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 7 وفي مرتفعات الشراة 18 - 6, وفي مناطق البادية 26 - 11 وفي مناطق السهول 22 - 10, وفي الأغوار الشمالية 29 - 13, وفي الأغوار الجنوبية 32 - 16، وفي البحر الميت 30 - 15، وفي خليج العقبة 31 - 17 درجة مئوية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
عدم استقرار جوي يؤثر على المملكة حتى الثلاثاء

عدم استقرار جوي يؤثر على المملكة حتى الثلاثاء

منذ24 ساعة
مجلس الأعيان - (أرشيفية)

الأعيان يقر العفو العام بعد ظهر اليوم

28 آذار 2024
"المـقاولـين" تصادق على الحسابات الختامية للعام 2023

"المقاولين" تصادق على الحسابات الختامية للعام 2023

23 آذار 2024
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

إجلاء 61 أردنياً من قطاع غزة

21 آذار 2024
اقرأ أيضا
الدكتور ابراهيم بدران

المنتج العمل.. وليس الشعارات الشعبية

منذ11 ساعة
553408_5_1712498959

دائرة الأراضي تطلق خدمة البيع الإلكتروني

منذ16 ساعة
300688

الأردن والكويت يبحثان جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

منذ16 ساعة
1712500035289

قرارات مجلس الوزراء

منذ17 ساعة
436297276_808189714676069_2921741718872449840_n

الخصاونة يرعى إطلاق مبادرة ""بنعمرها" لصيانة مساكن الفقراء

منذ18 ساعة
ec49ec1a-ea53-46fe-967f-be07119e8fc7

الأردن يُسير أكبر قافلة مساعدات برية للأهل بغزة تضم ١٠٥ شاحنات

منذ18 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إسرائيل تختبر سيناريوهات الأقصى

ماهر أبو طير |اليوم

بداية تسخين لماراثون العبدلي

جهاد المنسي |اليوم

الأمم المتحدة من جديد

يعقوب ناصر الدين |اليوم

هل تكون الفوضى والدمار الخيار ما بعد العدوان؟

سميح المعايطة |اليوم

برقيات مغلفة بالسكر لنشر الفوضى

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات | منذ10 ساعة
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات |05 نيسان 2024
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - السوبر ماركت

السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة
 
 